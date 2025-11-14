Quién es el multimillonario que ha donado 730.000 latas de conserva para las familias vulnerables Stelios Haji-Ioannou, fundador de la aerolínea EasyJet y propietario de una fortuna estimada en 1.300 millones de euros, ha realizado un donativo excepcional a una organización benéfica de Francia

Una donación «sin precedentes»: nada menos que 730.000 latas de conserva. Así ha valorado François Chantrait, responsable departamental de Restos du Cœur, una organización benéfica de los Alpes franceses que reparte comida a familias necesitadas y que jamás había recibido semejante cantidad de alimentos de forma altruista. «No existe ninguna cantidad comparable. Normalmente, son empresas industriales las que nos donan, pero no una institución privada como esta…», ha afirmado en el diario 'Le Figaro'.

El 'responsable' de este donativo es Stelios Haji-Ioannou, fundador de la aerolínea EasyJet y propietario de una fortuna estimada en 1.300 millones de euros, según Forbes. Se trata de un empresario de origen griego, aunque tiene nacionalidad chipriota y británica, que desde que comenzó a triunfar con sus negocios y amasar una imponente fortuna, se ha mostrado muy comprometido con diferentes obras benéficas.

De hecho, en 2011 fundó su propia fundación, Fundación Filantrópica Stelios, y recauda fondos para diversos proyectos solidarios en los seis países donde él y su familia han vivido y trabajado: Reino Unido e Irlanda, Mónaco y Francia, y Grecia y Chipre.

Según figura en su web personal, Stelios firmó en 2017 un manifiesto por el cual se comprometía a donar la mitad de su fortuna a su fundación benéfica durante su vida o a través de su testamento. Hasta la fecha, Stelios y su compañía han donado más de 100 millones de euros a organizaciones benéficas.

Stelios nació en Atenas, Grecia, en 1967. Actualmente, reside entre Mónaco y la capital griega. Con 27 años creó el grupo Easy, del cual forma parte la aerolínea 'low cost'. Formado en la London School of Economics y en la City University de Londres, empezó por crear una compañía de transporte marítimo en 1992, Stelmar con un préstamo de su padre, también armador. Después de una visita a Estados Unidos, en 1995 fundó EasyJet, inspirado por otra compañía de bajo coste, Southwest Airlines. Tras el éxito cosechado con la aerolínea, la diversificó añadiendo una cadena de cibercafés, una empresa de tarjetas de crédito, una de alquiler de coches, hoteles, telefonía móvil...

«Llevamos varios años en contacto»

En la institución benéfica francesa han mostrado su agradecimiento a Stelios y ha explicado al conocido diario francés cómo se ha fraguado la excepcional donación. «Llevamos varios años en contacto, y Stelios expresó su deseo de ayudarnos hace dos años. Quería colaborar en la zona de Mónaco, donde somos la principal red de ayuda alimentaria», explica François Chantrait con entusiasmo.

«Todo empezó con una importante donación económica, seguida de una segunda, aún mayor», continúa. «Este año, me confesó tomando un café que quería hacer algo diferente, más parecido a lo que había hecho en Gran Bretaña: producir una gran cantidad de alimentos». Tras varias reuniones, el producto elegido fue una lata de verduras mixtas de la marca Bonduelle, «de fácil distribución, apta para todas las restricciones dietéticas, un éxito seguro y lista para consumir. Es perfecta para un tentempié rápido», comentó el responsable de Restos du Cœur. Las primeras latas se entregaron a principios de septiembre y se distribuirán gradualmente por los departamentos de Var y Alpes Marítimos a lo largo de un año. Stelios también sufraga los gastos de transporte que supone hacer llegar los alimentos a las personas necesitadas.

