El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gostock

Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional

Un megaestudio internacional con participación española advierte que incrementan el riesgo de depresión, obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y renal...

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Un megaestudio, basado en más de cien investigaciones a largo plazo, encuestas e índices económicos, señalan a la industria de los alimentos ultraprocesados como responsable ... de aumentar el «riesgo de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta». Publicado en The Lancet, que también dedica su editorial a este tema, el artículo alerta que la ingesta de este tipo de comida produce «resultados adversos en casi todos los sistemas orgánicos», mantuvieron los autores. Además, «la totalidad de la evidencia apoya la tesis de que la sustitución de patrones dietéticos tradicionales por alimentos ultraprocesados es un factor clave del aumento de la carga mundial de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta», según el artículo 'Alimentos ultraprocesados y salud humana: la tesis principal y la evidencia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  2. 2

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  3. 3 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  4. 4 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7

    Agredida por su abuelo cuando era niña: «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  8. 8 Segunda redada en una semana en el parking de una discoteca de Ugao: una joven de 25 años investigada por tráfico de drogas y 51 identificados
  9. 9 Getxo respalda a sus funcionarios en el derribo del palacete
  10. 10

    Retenciones en la A-8 por el camión volcado este lunes en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional

Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional