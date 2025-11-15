El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos

El joven resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo al intentar separar a los bandos enfrentados en la reyerta

J. M. L.

Guadalajara

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La localidad de El Casar, en Guadalajara, vive un fin de semana de luto después de la muerte de uno de sus vecinos, un joven de 22 años, durante una pelea entre dos grupos de jóvenes.

El suceso ocurrió en la noche del viernes en una céntrica calle de esta localidad de 13.600 habitantes. El joven tuvo la mala fortuna de resbalar y golpearse la cabeza al caer al suelo cuando trataba de separar a los participantes de la reyerta. Los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar -un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico- nada pudieron hacer por salvar su vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El joven fallecido era muy conocido en El Casar ya que era entrenador del equipo de juveniles de fútbol sala de este pueblo cuyo ayuntamiento difundió este sábado un comunicado expresando que el municipio está «roto de dolor» por esta muerte. También la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha emitió un comunicado de condolencia por lo sucedido.

Vecinos de este pueblo llevan tiempo quejándose en las redes sociales de la falta de efectivos de seguridad en la localidad. A este respecto, el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, del PP, declaró que «es lógico que los vecinos entiendan que los efectivos de los cuerpos y seguridad del Estado nunca sean suficientes pero la dotación del cuartel está prácticamente al cien por cien y pronto incorporaremos dos policías locales más».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  5. 5 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  6. 6

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  7. 7

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno
  8. 8

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  9. 9

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  10. 10

    Así debemos tomarnos la tensión arterial en casa para no cometer errores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos

Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos