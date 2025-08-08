El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lovell, en una imagen de la misión Apolo 13 Agencias

Muere Jim Lovell, el astronauta que pronunció la frase «Houston, tenemos un problema»

La NASA ha confirmado el fallecimiento del comandante de la famosa misión Apolo 13

V. Riesgo

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:34

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante en 1970 de la misión Apolo 13 a la Luna ha fallecido este viernes a los 97 años. Así lo ha confirmado la NASA. Lovell, famoso a su pesar, es la persona que pronunció la frase «Houston, tenemos un problema» tras sufrir una explosión en su nave.

El decimotercer vuelo de la Apolo es probablemente el más famoso de la historia tras el alunizaje un año antes de Armstrong y Aldrin. Al contrario que el Apolo 11, la 13 no llegó a la Luna, no fue un éxito y de ahí su fama.

Salvaron la vida cuando nadie lo esperaba y regalaron un incomparable un thriller espacial que en 1995 fue llebado al cine. Muchos pondrán la cara de Tom Hanks a Lovell por la película de 1995..

«La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas», dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, y añadió que falleció el jueves en Chicago.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el hombre en pisar la Luna, iba a ser el tercer alunizaje de la historia. Sin embargo, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó el incidente que todo el mundo recuerda.

Lo que no es tan conocido es que no fue Lovell el primero en pronunciar la repetida «Houston, tenemos un problema». El primero en detectar el fallo fue su compañero de tripulación Jack Swigert que se lo explicó a sus compañeros con la inmortal frase. Seguido, Lovell, como comandante de la misión, repitió esas palabrar al control de misión.

