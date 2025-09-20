El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
L. R.

Muere Crescencio Cañas, exdelegado de la edición Rioja de EL CORREO

Maestro de muchos periodistas y enamorado de la edición en papel, ha fallecido a los 80 años

EL CORREO

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:23

Era un hombre «educado, discreto, bueno y amable, un periodista de los de antes». Así definen quienes le conocían a Crescencio Cañas, fallecido a los 80 años y que durante 19 dirigió la edición de El Correo en La Rioja. Fue maestro de muchos periodistas y un enamorado de la edición en papel.

Tras pasar su infancia en Cirueña, donde nació, recibió su primera formación en el Seminario de Logroño. Al acabar sus estudios, marchó a París con intención de aprender un segundo idioma para poder cursar el «preuniversitario». «Llegué un año antes de mayo del 68 e hice un poco vida de bohemio, venía de un claustro y necesitaba esparcirme», recordaba él mismo en una entrevista en este periódico cuando se presentó como candidato a la Alcaldía de su municipio.

Regresó a La Rioja, se casó y trabajó en varios medios de comunicación -empezó en programas musicales de Radio Rioja y de ahí pasó al diario Nueva Rioja- hasta que llegó a la que fue su casa durante gran parte de su vida profesional, EL CORREO. Cres, como le conocía todo el mundo, llegó de la mano de José Luis Peñalva a mediados de los años setenta, en plena renovación de la edición riojana del diario. «Eran años en que casi todo se movía en la calle y la rueda de prensa era un neologismo inexistente en el periodismo real. (…) Cres vivió con pasión aquellos tiempos de periodismo fresco, descarado y sin límites (conocidos). Él estuvo comprometido con el cambio democrático, social y político en años en que esta actividad no había que darla por descontada (entre los informadores)«, explican desde la Asociación de la Prensa de La Rioja, que homenajeó a Cañas en 2005 tras su jubilación.

En este sentido recuerdan que fue «enemigo del 'vedettismo' informativo» y demostró que «en treinta años de actividad que el periodismo puede –y casi siempre debe- ejercerse desde la discreción» y que «el protagonista es siempre el otro». Fruto de su pasión por la profesión, una de sus dos hijas decidió seguir sus pasos y ejercer el periodismo. La familia recibirá mañana domingo en la sala 8 del Tanatorio Pastrana de Logroño de 10 a 14 y de 17 a 20 horas

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  2. 2

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  5. 5

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  8. 8

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  9. 9

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  10. 10

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere Crescencio Cañas, exdelegado de la edición Rioja de EL CORREO

Muere Crescencio Cañas, exdelegado de la edición Rioja de EL CORREO