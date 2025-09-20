Muere Crescencio Cañas, exdelegado de la edición Rioja de EL CORREO

EL CORREO Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Era un hombre «educado, discreto, bueno y amable, un periodista de los de antes». Así definen quienes le conocían a Crescencio Cañas, fallecido a los 80 años y que durante 19 dirigió la edición de El Correo en La Rioja. Fue maestro de muchos periodistas y un enamorado de la edición en papel.

Tras pasar su infancia en Cirueña, donde nació, recibió su primera formación en el Seminario de Logroño. Al acabar sus estudios, marchó a París con intención de aprender un segundo idioma para poder cursar el «preuniversitario». «Llegué un año antes de mayo del 68 e hice un poco vida de bohemio, venía de un claustro y necesitaba esparcirme», recordaba él mismo en una entrevista en este periódico cuando se presentó como candidato a la Alcaldía de su municipio.

Regresó a La Rioja, se casó y trabajó en varios medios de comunicación -empezó en programas musicales de Radio Rioja y de ahí pasó al diario Nueva Rioja- hasta que llegó a la que fue su casa durante gran parte de su vida profesional, EL CORREO. Cres, como le conocía todo el mundo, llegó de la mano de José Luis Peñalva a mediados de los años setenta, en plena renovación de la edición riojana del diario. «Eran años en que casi todo se movía en la calle y la rueda de prensa era un neologismo inexistente en el periodismo real. (…) Cres vivió con pasión aquellos tiempos de periodismo fresco, descarado y sin límites (conocidos). Él estuvo comprometido con el cambio democrático, social y político en años en que esta actividad no había que darla por descontada (entre los informadores)«, explican desde la Asociación de la Prensa de La Rioja, que homenajeó a Cañas en 2005 tras su jubilación.

En este sentido recuerdan que fue «enemigo del 'vedettismo' informativo» y demostró que «en treinta años de actividad que el periodismo puede –y casi siempre debe- ejercerse desde la discreción» y que «el protagonista es siempre el otro». Fruto de su pasión por la profesión, una de sus dos hijas decidió seguir sus pasos y ejercer el periodismo. La familia recibirá mañana domingo en la sala 8 del Tanatorio Pastrana de Logroño de 10 a 14 y de 17 a 20 horas