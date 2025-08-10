Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra El diestro ha tenido que ser trasladado a la enfermería

B. V. Domingo, 10 de agosto 2025, 20:14 | Actualizado 20:19h.

Morante de la Puebla ha resultado herido este domingo tras ser corneado en la plaza de toros de Pontevedra. El diestro fue alcanzado en el muslo derecho cuando realizaba un pase de pecho ante el toro Carrilón, de la ganadería de Garcigrande.

El sevillano, de 45 años, se levantó rápidamente, pero con evidentes dolores. Fue asistido de inmediato y llevado en volandas a la enfermería de la plaza de toros San Roque. Al parecer, el torero ha recibido una cornada extensa pero limpia.

A la espera de conocer el parte médico y la evolución, el percance deja en el aire la presencia de Morante de la Puebla en la bilbaína plaza de toros de Vista Alegre, donde está prevista su presencia en la feria de Aste Nagusia.

