El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra

Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra

El diestro ha tenido que ser trasladado a la enfermería

B. V.

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:14

Morante de la Puebla ha resultado herido este domingo tras ser corneado en la plaza de toros de Pontevedra. El diestro fue alcanzado en el muslo derecho cuando realizaba un pase de pecho ante el toro Carrilón, de la ganadería de Garcigrande.

El sevillano, de 45 años, se levantó rápidamente, pero con evidentes dolores. Fue asistido de inmediato y llevado en volandas a la enfermería de la plaza de toros San Roque. Al parecer, el torero ha recibido una cornada extensa pero limpia.

A la espera de conocer el parte médico y la evolución, el percance deja en el aire la presencia de Morante de la Puebla en la bilbaína plaza de toros de Vista Alegre, donde está prevista su presencia en la feria de Aste Nagusia.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  4. 4

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  5. 5 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  9. 9 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  10. 10 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra