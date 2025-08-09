El método infalible de una experta en orden y limpieza para quitar la arena de la playa en los trajes de baño Begoña Pérez, más conocida como 'La Ordenatriz', utiliza un producto muy común en los hogares para eliminar estas manchas tan típicas del verano

En pleno mes de agosto y con casi toda la península inmersa en una ola de calor que no acaba de aflojar, la playa es el lugar donde muchos tratan de hacer más llevaderas estas asfixiantes jornadas. Pequeños y adultos pasan horas y horas en la playa durante sus vacaciones de verano.

Sin embargo, de vuelta a casa, toca poner la lavadora. Los trajes de baño, de niños o mayores, quedan ensuciados de arena y, en ocasiones, se queda incrustada en los bordes de estas prendas, siendo difíciles de eliminar. Pero Begoña Pérez, más conocida por su perfil en redes llamado 'La Ordenatriz', ha compartido una solución sencilla, eficaz y casera a este problema.

La creadora de contenido, que cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram y ofrece consejos para mantener nuestra casa ordenada y limpia como los chorros del oro, ha compartido un recopilatorio de manchas típicas del verano. Una de ellas es la de la arena de la playa.

Para quitarla recomienda utilizar polvos de talco y un cepillo suave antes de meter los bañadores y bikinis a lavadora. De esta forma, una vez lavados, los restos de arena desaparecerán de las zonas más difíciles.

Organizadora profesional y madre de 7 hijos -así se define en su carta de presentación en Instagram-, 'La Ordenatriz' se ha convertido en una de las influencers especializadas en orden y limpieza más populares del país.

¿Qué hacer contra las manchas amarillentas?

Ha publicado dos libros -'Los trucos de la Ordenatriz' y 'Limpieza, orden y felicidad'- y sus vídeos obtienen miles de reproducciones. En esta lista de 'tips' para actuar ante las manchas típicas del verano, Begoña Pérez también incluye otras muy comunes.

En ocasiones, siguiendo con la playa, los trajes de baño acaban adquiriendo un tono amarillento. Se puede eliminar echando vinagre sobre las manchas antes de meterlos a lavar, aconseja la experta.

