¿Es mejor dormir solo o acompañado?

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

A la hora de dormir, cada uno tiene sus costumbres o preferencias. Hay parejas que prefieren descansar en la misma cama y otras que no consiguen conciliar el sueño si no están en camas individuales. Ante la diversidad de opiniones sobre qué es mejor para el descanso de cada uno, el cardiólogo Aurelio Rojas desvela que no es igual para hombres y mujeres.

«Según un reciente estudio de la universidad de Oxford, los hombres duermen mejor cuando lo hacen junto a su pareja. Esto no es casualidad», indica el experto. Los investigadores señalan que el contacto físico libera oxitocina, «la famosa hormona del amor. Esa que reduce el estrés, baja la frecuencia cardíaca y favorece una respiración más calmada», puntualiza el especialista. «En otras palabras, el cuerpo se siente seguro y el corazón también», añade.

Un estudio liderado por el Centro de Psiquiatría Integrativa (ZIP) de Alemania y publicado por la revista 'Frontiers', confirma que dormir en pareja es beneficioso para la salud e higiene del sueño. Del análisis se concluyó que dormir juntos se asociaba con aproximadamente un 10% más de sueño REM (que es el considerado más profundo y reparador), con menos fragmentación y fases más largas y sin interrupciones.

«En el caso de las chicas es diferente», explica Rojas. Un estudio del Canisius College en Nueva York descubrió que muchas mujeres duermen mejor con su perro que con su pareja. «Sí, literalmente son mejores que nosotros. Los perros son menos molestos y se sincronizan mejor con sus dueñas, dándoles una sensación de seguridad constante durante toda la noche», detalla.

Temas

salud

Instagram

Audiencias