Esta es la mejor crema antiarrugas según la OCU: por menos de 5 euros

Marina León Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:27

La búsqueda de la crema perfecta a veces lleva a probar decenas de ellas e invertir una gran cantidad de dinero sin encontrar los resultados esperados. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 13 cremas a la venta en farmacias, perfumerías y supermercados para dar con las mejores en relación calidad-precio.

El primer puesto lo ocupa la Cien Q10 Intense FPS 15 de día, a la venta en Lidl por tan solo 3,99 euros. Este producto cuenta con valoraciones muy positivas en cuanto a hidratación y textura. Quienes han utilizado la crema aseguran que se absorbe con facilidad, no deja sensación pegajosa y deja la piel más flexible y suave.

El estudio se llevó a cabo con 30 mujeres de entre 40 y 65 años durante un mes, bajo la supervisión de un dermatólogo. Según los resultados, los productos analizados reducen las arrugas entre un 10% y un 20%. Además de la crema de Lidl, la OCU también destaca la eficacia de Filorga Creme Time Filler, que tiene un precio de 51 euros.

En el listado también aparecen otras opciones para quienes buscan incluir una crema antiarrugas en su rutina de skincare. Entre ellas, la Reafirm Sisbela de Mercadona, por 5 euros; L'Oreal Paris Revitalift antiarrugas + firmeza por 9 euros o Nivea Q10 antiarrugas power SPF15, por 10 euros.