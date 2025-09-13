El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lento camino hacia la paz

G. E.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:01

El proceso hacia un acuerdo se sintetiza en cuatro fases, según la experiencia de Jordi Urgell, miembro de la Escola de Cultura de Pau. La ... primera tiene carácter exploratorio. «Las partes tantean la disposición de las rivales para resolver el conflicto mediante el diálogo», explica y advierte que esta etapa de tanteo puede ser muy compleja y larga. «Porque hay que calibrar la sinceridad y cerciorarse de que no se trata de una estrategia táctica».

