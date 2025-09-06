Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso El joven, que fue trasladado al hospital en estado grave, es el principal sospechoso, según la Policía Nacional

C. P. S. Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:15 | Actualizado 10:21h. Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga como un posible caso de matricidio la muerte violenta de una mujer en el municipio de Vilagarcía de Arousa, en la provincia gallega de Pontevedra. El hijo de la víctima, un joven de 22 años, se precipitó al vacío desde un tercer piso. Fue trasladado al hospital en estado grave tras la caída al tiempo que es custodiado por los agentes policiales.

Cuando los efectivos de Emergencias llegaron al lugar de los hechos, encontraron el cadáver de una mujer, de 61 años, que presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta. De hecho, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado que la víctima se hallaba boca abajo, rodeada de sangre.

Los hechos ocurrieron a media tarde de este viernes, 5 de septiembre, sobre las 18.30 horas. Fue un familiar, que se acercó hasta el domicilio, quien dio la voz de alarma al encontrarse con el cuerpo de la mujer sin vida y «entre abundante sangre». Se desconoce, por el momento, la causa concreta del fallecimiento, cuándo se produjo o si existían circunstancias familiares que pudiesen haber desencadenado un desenlace como este.

No obstante, la principal hipótesis que manejan los agentes de la Policía Nacional es que ambos sucesos, el homicidio y el intento de suicidio, estén relacionados. Por tanto, creen que podría tratarse de un nuevo episodio de violencia doméstica, ya que, por el momento, han descartado que pudiese haber otras personas implicadas en el suceso.