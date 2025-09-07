La incorporación de jóvenes mantiene a flote la pesca recreativa en Euskadi

La afición a la pesca recreativa está lejos de desaparecer en Euskadi. Los jóvenes se están incorporando a una actividad que, en una tendencia muy ... diferente a la que vive la caza, mantiene su tirón en la comunidad autónoma. Según los datos de licencias que maneja el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, responsable de la concesión de los permisos para ejercer esta actividad en el litoral, en los últimos años las personas autorizadas se mantienen estables, con algo más de 62.000 para la marítima recreativa -desde tierra o desde embarcación- y de 2.400 para pesca submarina.

Los registros, en todo caso, no recogen a la totalidad de los aficionados, puesto que «los menores de 16 años no necesitan» sacarse la autorización «si están acompañados de un mayor de edad» que sí dispone de ella, apunta Ritxard Guimerá, presidente de la Federación Vizcaína de Pesca y Casting, de la que forman parte una veintena de clubes, escuelas y sociedades del territorio.

El representante de las agrupaciones señala que se notó «un pico» durante la pandemia, ya que «si te federabas podías salir» del municipio. Ese incremento, reconoce, le «vino bien a la federación», y no ha sido, dice, algo puntual. «Cada vez se practica más y tenemos más chavales en las escuelas», asegura.

Apunta Guimerá que, en el caso concreto de Bizkaia, es un deporte atractivo por la variedad, que tiene varias maneras de entenderse. La primera tiene que ver con los espacios. Se puede pescar desde embarcaciones, en puertos, en ríos y en pantanos. «Cualquier modalidad que se pueda pescar en el Estado, la tenemos aquí», expone. Y también por la especificidad de los clubes, que permiten especializarse en diferentes modalidades.

Más allá de los campeonatos, uno de los grandes enganches para esta afición, está el precio. «Ir a un muelle a echar una caña no sale tan caro y, si encima te llevas la cena, pues fíjate», expone. Tampoco hay una gran interferencia con «los profesionales». Igual «algún problema» cuando «se sale a por bonitos», pero son testimoniales. Y es que la pesca, sea recreativa o una actividad económica, poco tiene que ver con el peso que tiene en otras regiones como por ejemplo Galicia, donde alcanza el 4,8% del PIB (aquí no llega al 1%).

Normativa europea

Los 1.498 kilómetros de costa de esta comunidad -Euskadi tiene 246- acogen a un número similar de pescadores recreativos que el País Vasco. Sin embargo, el peso de los profesionales es muy superior, con 4.156 embarcaciones y 18.200 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores del Mar frente a los 183 barcos y 3.900 cotizantes en Bizkaia y Gipuzkoa.

El próximo año será clave para ver si se mantiene la afición. Los estados de la Unión Europea deben aplicar un nuevo reglamento por el que, desde el 10 de enero, los pescadores recreativos tendrán que registrar cada mes sus capturas de especies catalogadas como de protección diferenciada (atún rojo, bonito del Norte, merluza, pez vela…). Deberán aportar además información como la zona geográfica, tipo de arte utilizado, modalidad de pesca, número de ejemplares capturados o liberados…