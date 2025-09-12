El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Situación en el Aeropuerto de Madrid Barajas durante la huelga de controladores aéreos franceses en julio efe

La huelga que afectará a miles de vuelos en Europa la próxima semana

Los paros de los controladores aéreos también se notará en España

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:58

El próximo jueves 18 de septiembre, Francia vivirá una nueva huelga de controladores aéreos convocada por el SNCTA, el sindicato mayoritario del sector con un 60% de representación. Una protesta que podría afectar a 1.500 vuelos en el continente. Esos paros afectarán especialmente a los aeropuertos de París, Charles de Gaulle y Orly, donde se esperan cancelaciones y retrasos. Unos paros que también afectarán a España.

Una huelga que comenzará a primera hora de la mañana y que se prolongará hasta el final de la jornada del jueves. Estos paros también afectarán a España, que tiene numerosas conexiones con Francia. La disminución de controladores aéreos supondrá interrupciones en otras rutas. Además, habrá un efecto dominó que hará que viajar sea muy difícil. Por lo tanto, si planea volar el 18 de septiembre, consulte con sus aerolíneas para obtener información actualizada y verificar el estado de su vuelo. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros comprobar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea.

En julio, una huelga similar obligó a cancelar cerca de 1.000 vuelos y afectó a unos 125.000 pasajeros en los aeropuertos parisinos. En esta ocasión se espera que puedan afectar a 1.500 vuelos. Si de media en un aparato viajan unas 180 personas, las interrupciones podrían afectar a más de 250.000 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  7. 7

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  8. 8 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  9. 9

    El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah
  10. 10

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La huelga que afectará a miles de vuelos en Europa la próxima semana

La huelga que afectará a miles de vuelos en Europa la próxima semana