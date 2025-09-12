La huelga que afectará a miles de vuelos en Europa la próxima semana Los paros de los controladores aéreos también se notará en España

Bruno Vergara Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:58 | Actualizado 20:27h.

El próximo jueves 18 de septiembre, Francia vivirá una nueva huelga de controladores aéreos convocada por el SNCTA, el sindicato mayoritario del sector con un 60% de representación. Una protesta que podría afectar a 1.500 vuelos en el continente. Esos paros afectarán especialmente a los aeropuertos de París, Charles de Gaulle y Orly, donde se esperan cancelaciones y retrasos. Unos paros que también afectarán a España.

Una huelga que comenzará a primera hora de la mañana y que se prolongará hasta el final de la jornada del jueves. Estos paros también afectarán a España, que tiene numerosas conexiones con Francia. La disminución de controladores aéreos supondrá interrupciones en otras rutas. Además, habrá un efecto dominó que hará que viajar sea muy difícil. Por lo tanto, si planea volar el 18 de septiembre, consulte con sus aerolíneas para obtener información actualizada y verificar el estado de su vuelo. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros comprobar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea.

En julio, una huelga similar obligó a cancelar cerca de 1.000 vuelos y afectó a unos 125.000 pasajeros en los aeropuertos parisinos. En esta ocasión se espera que puedan afectar a 1.500 vuelos. Si de media en un aparato viajan unas 180 personas, las interrupciones podrían afectar a más de 250.000 personas.