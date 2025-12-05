Horóscopo diario, 6 de diciembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 6 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 6 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

En lo sentimental no se deje engañar por las apariencias. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Está tenso, procure realizar ejercicios de relajación.

Tauro

Un amigo se está enamorando de usted. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Géminis

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Cuidado con esa ambición económica, puede ser peligrosa. No juzgue el trabajo de los demás, haga bien el suyo. En ningún momento descuide su alimentación.

Cáncer

Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.

Leo

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Virgo

Este es un día ideal para las conquistas. Aparecen numerosos gastos que podrá afrontar. Su trabajo redundará en buenos resultados. Excelentes condiciones físicas y mentales.

Libra

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. Momento económico diez, disfrútelo. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.

Escorpio

La pasión en los romances no será duradera. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Si trabaja cara al público, ármese de paciencia. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Sagitario

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Cuide esa tendencia compulsiva a gastar. El consejo de expertos le ayudará a mejorar en su trabajo. Vigile su tensión arterial.

Capricornio

Su actual relación es su verdadero amor. Por fin le conceden el crédito solicitado. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. La visita al fisioterapeuta va siendo necesaria.

Acuario

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Su situación económica es boyante. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

Piscis

Por fin encontrará la armonía con la persona amada. Ha llegado el día de salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Su arrogancia no le traerá más que problemas laborales. Un paseo diario le vendrá muy bien.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)