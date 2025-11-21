«Me gustaría saber cuánto cobra por cada aborto» El cura acusado en el juicio a los pro-vida advierte en el turno de última palabra que «si me condenan, no voy a pagar ni un céntimo de la indemnización»

Ainhoa de las Heras Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:01

Sólo dos de los 21 acusados obviaron el consejo de la jueza, que les advirtió con cierta ironía que «las palabras las carga el diablo», y ejercieron su derecho al último turno, después de cinco horas de juicio. «No entiendo que rezar en bajo y con un cartelito ofreciendo ayuda y que decía 'No estás sola' menoscabe ningún derecho ni tenga un efecto coactivo, sino plantear una alternativa», expresó el más joven. A continuación contó que en el Puerto de Santamaría, el director de una clínica frente a la que también se organizan protestas similares, mantiene una «relación amistosa» con los manifestantes e incluso pone carteles pro-vida dentro». «Si alguna mujer le confiesa dudas, les deriva donde ellos». «Se puede estar ahí rezando sin buscar ejercer ningún tipo de presión intimidatoria».

Se animó también a salir al estrado a pronunciar su última palabra, el sacerdote acusado quien aprovechó para dejar claro que «si soy condenado, no voy a pagar ni un céntimo» de indemnización al dueño de la clínica, al que mencionó por el nombre. «Me gustaría preguntarle cuánto cobra por cada aborto». El cura terminó haciendo una mención a Dios.

Entre los acusados, además de varios jubilados y amas de casa, figuraban también una mujer que sufre de sordera y se ayuda para andar de un tacatá y una otra fémina con limitaciones de visión y otros problemas de salud, que se tuvo que retirar el segundo día del juicio, y que necesitaba de asistencia permanente. Ayer le advirtió a la jueza que sentía «taquicardias» y que igual necesitaba abandonar la sala, aunque al final aguantó toda la sesión. «No hay más que verles. Nadie pueda sentirse hostigado por ellos», espetó uno de los abogados.