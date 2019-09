Gritos de «asesino» e insultos para el autor del triple crimen de Pontevedra a su llegada al juzgado El acusado, esta mañana a su llegada al juzgado / EFE El acusado se entregó ayer a la Guardia Civil poco después de disparar a su ex mujer, su ex suegra y su ex cuñada. Sus hijos de 7 y 4 años fueron testigos EL CORREO Martes, 17 septiembre 2019, 12:41

El detenido por el triple crimen ocurrido este lunes en el municipio pontevedrés de Valga ha llegado esta mañana a los juzgados de Caldas en medio de una gran tensión, fuertemente custodiado por la Guardia Civil y entre gritos de «asesino» e insultos de personas congregadas junto a la sede judicial. El acusado, José Luis A. L., de 45 años y carpintero de profesión, declara hoy por la muerte a tiros de su exmujer, su ex suegra y su excuñada. Este crimen machista ha conmocionado al país no sólo por el elevado número de víctimas, también por el modo cruel en que fue cometido: delante de los dos hijos, de siete y cuatro años, del asesino confeso y de Sandra, su ex pareja y madre de los pequeños.

El detenido, que desde que se divorció vivía con su madre en Ames (A Coruña), a unos 40 kilómetros del lugar del crimen, se desplazó a primera hora de la mañana de este lunes hasta Valga, donde sorprendió a su exmujer cuando salía de su domicilio para llevar a los niños al colegio. La interceptó cuando iba a coger el coche. Tras dispararla con un arma corta -para la que no consta que tuviese permiso-, también tiroteó a su ex suegra y su excuñada, que se encontraban en la vivienda porque solían echar una mano a Sandra con los niños.

Tras dejar a las tres mujeres muertas y a los dos niños junto a uno de los cadáveres -un vecino que oyó lo disparos los retiró del escenario de la masacre-, José Luis A. L. se dio a la fuga en coche y regresó a la casa de su madre, desde donde llamó a la Guardia Civil para confesar lo que había hecho. En pocos minutos, efectivos del instituto armado procedieron a su arresto.

Horas después, ya por la tarde, efectivos policiales localizaron un revólver, el supuestamente empleado en el triple crimen, y una caja de munición en el río Tambre, en las inmediaciones del pueblo donde reside el acusado.