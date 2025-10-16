El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Melgosa ha presentado Berean en el congreso sobre Igualdad de Trato y No Discriminación celebrado en Bilbao. Irekia

El Gobierno vasco pone en marcha un servicio para «combatir los discursos homófobos, racistas y xenófobos»

La consejera Melgosa avanza que «en los próximos meses» impulsarán la Ley Vasca de Igualdad de Trato y No Discriminación

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:46

Comenta

«Euskadi solo será plenamente democrática si cada persona puede vivir en igualdad de trato y sin discriminación». Bajo esa premisa nace Berean, el servicio ... puesto en marcha el pasado 1 de septiembre por el Gobierno vasco para «combatir los discursos homófobos, racistas y xenófobos» y en el que tendrá un peso importante la «formación» en instituciones, organizaciones y agentes sociales.

