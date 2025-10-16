El Gobierno vasco pone en marcha un servicio para «combatir los discursos homófobos, racistas y xenófobos»

«Euskadi solo será plenamente democrática si cada persona puede vivir en igualdad de trato y sin discriminación». Bajo esa premisa nace Berean, el servicio ... puesto en marcha el pasado 1 de septiembre por el Gobierno vasco para «combatir los discursos homófobos, racistas y xenófobos» y en el que tendrá un peso importante la «formación» en instituciones, organizaciones y agentes sociales.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado este servicio en el marco del congreso celebrado este jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao por la red Eraberean, impulsada por el Ejecutivo autonómico hace una década y de la que forma parte diferentes entidades sociales precisamente para luchar contra diferentes tipos de discriminación. Esa red atendió en 2023 «a 65 personas, y en el 95% de los casos se detectaron signos de discriminación», ha señalado la titular del departamento, que ha destacado que «la mayoría eran jóvenes o se encontraban en edades tempranas de su vida adulta». De hecho, ha detallado, el 70% tenía entre 18 y 40 años.

El Servicio Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación, ha explicado Melgosa, «actuará en el ámbito de la gestión positiva de la diversidad étnica, cultural, religiosa, funcional e intelectual, sexual y de género». Esto supone, ha dicho, «reforzar la promoción de la diversidad como valor democrático», previendo las «prácticas discriminatorias».

Acompañamiento a instituciones

Para hacerlo, se «acompañará» a las instituciones con el fin de «adecuar competencias profesionales, procedimientos y modelos de atención» y se ofrecerá «apoyo y asesoramiento especializado». «No se trata sólo de reaccionar ante los incidentes, se trata de anticiparnos, de dotarnos de lenguajes comunes, de herramientas que permitan gestionar la diversidad de manera positiva», ha destacado.

La consejera ha avanzado también que en los próximos meses el Gobierno vasco impulsará la Ley Vasca de Igualdad de Trato y No Discriminación, normativa que pretende «ordenar y coordinar políticas, clarificar competencias y mejorar la detección de las situaciones discriminatorias».