Entrada a un piso turístico en Vitoria. Igor Aizpuru

El Gobierno central pide la retirada de 472 pisos turísticos ilegales en Euskadi de las plataformas de alquiler

El Ministerio de Vivienda constata que hay en Bilbao 137 viviendas de este tipo que no cumplen los requisitos y que cuentan con anuncios on-line

J. G.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:54

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha trasladado a las plataformas tecnológicas que promueven el alquiler de pisos turísticos la existencia de anuncios de 472 viviendas de este tipo que no cumplen la normativa en el País Vasco. El Gobierno central ha solicitado su retirada inmediata. Se trata de inmuebles que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

El Ministerio se suma así a la petición que ya realizó esta primavera el Gobierno vasco, que notificó la existencia de 703 pisos ofertados de manera irregular, solo en Airbnb.

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para intentar acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

De los 472 pisos identificados por Vivienda, 137 se ubican en Bilbao, mientras que también se han detectado 138 en San Sebastián y 7 en Vitoria. Además, se han localizado otros 23 en Bermeo y 12 en Sopela.

