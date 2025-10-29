El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las imágenes que dejó la sequía en el sur de España el año pasado. EFE

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, lanza su noveno informe sobre los efectos del calentamiento global en la población mundial

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

