Euskadi impone casi 40.000 multas de velocidad de dudoso cobro a extranjeros

Lo de incumplir los límites máximos de velocidad no entiende de nacionalidades. Los radares vascos 'cazaron' el pasado año a más de un centenar de ... vehículos con matrícula extranjera cada día que circulaban por encima del tope establecido. Así se desprende de la memoria de Tráfico del 2024, elaborada por la Viceconsejería de Protección Civil del Gobierno vasco, que recoge que los expedientes sancionadores finalizados por estos hechos ascendieron a 39.559. Se trata de las infracciones sin parada, en las que al conductor le pilla un cinemómetro pero la Ertzaintza no le da el alto y se encuentra luego con la carta de la multa en casa, un sistema en el que es complicado que las administraciones acaben ingresando el importe de la sanción.

La cifra fluctúa de un año para otro y presenta importantes variaciones. En 2023, por ejemplo, fue similar a los pasados doce meses, con 39.010 expedientes, mientras que en 2022 alcanzó los 56.287. Los principales países de los infractores en Euskadi coinciden con los datos que maneja la DGT a nivel estatal, con Francia, Portugal y Alemania a la cabeza. Según la información aportada por la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, el 46% de las multas por exceso de velocidad a vehículos de matrícula extranjera, 18.303, correspondían a ciudadanos galos, casi seis veces más que a los lusos, a quienes les llegaron 3.220 'recetas' (un 8,1%) y también muy por encima de los germanos, con 2.317 (5,8%).

Desde la dirección que gestiona Estibaliz Olabarri sostienen que «es difícil señalar exactamente dónde se producen las infracciones» de estas personas, aunque, a nivel general, los cinemómetros más activos suelen ser el de la A-8 en la bajada de Petronor; el ubicado a la altura de Buia, en la entrada a Bilbao por la AP-68; la situada ubicada en esta misma vía en Zuia, tras la incorporación del peaje en dirección a la capital vizcaína; el radar de la AP-8 a la altura de Zumaia...

En el Gobierno vasco siguen el mismo proceso para sancionar que para una persona residente en España. Lo primero, aclaran, es la «identificación del infractor», que si no es inmediata se realiza consultando «la base de datos internacional de la DGT para obtener los datos del titular del vehículo». Posteriormente, se abre el expediente sancionador (los casi 40.000 citados) y, por último, se procede al «envío de las notificaciones correspondientes».

Inmovilizar el vehículo

Sin embargo, ejecutar el cobro es otra cuestión. Y es que, según el Parlamento Europeo, «aproximadamente el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas» cometidas en la UE «quedan impunes». «O la Policía te para el vehículo y en ese momento te pide la filiación y te cobra, o no se cobran porque es muy difícil», sostiene Eduardo Martínez, director del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). El también vicepresidente de la organización explica que lo habitual es recibir la sanción en casa y no abonarla «porque no te sucede nada». Eso sí, advierte de que, «si vas de forma frecuente a ese país, en cualquier control aleatorio o lectura de matrícula te puedan parar y obligar a pagar o inmovilizar el vehículo». «A los transportistas, por ejemplo, les compensa pagar», señala.

El Consejo de Europa, para revertir esta situación, aprobó el pasado diciembre una nueva directiva -que debe ser introducida en las legislaciones nacionales en 30 meses- para mejorar «el intercambio de información», de manera que se aumente «el cumplimiento por parte de los conductores no residentes de las normas de tráfico» y se agilicen «los procedimientos de asistencia mutua entre los estados» en la investigación de las infracciones.

En opinión de Martínez, en cualquier caso, es «más una apuesta de intenciones futuras que de realidades, porque con los problemas que tenemos no parece que esto vaya a ver la luz en muchos años por protección de datos, tema informático...». En definitiva, «un acuerdo de voluntades» porque en Europa «se legisla mucho y se ejecuta poco». «No se puede ejecutar una multa en el extranjero», incide antes de aclarar que «es muy complicado y muy costoso».