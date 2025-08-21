El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos

El fuego obliga a nuevos desalojos en León, mientras Galicia concentra el mayor daño y Extremadura lucha contra rebrotes en Hervás y el Valle del Jerte

Miguel G. Casallo

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:46

La oleada de incendios que azota el noroeste peninsular continúa generando graves consecuencias. En la noche del miércoles, la Guardia Civil evacuó a un centenar de vecinos de la localidad de Igüeña (León) ante el avance de un nuevo foco declarado con nivel de gravedad 2 y con indicios de haber sido provocado. La situación obligó también a desalojar Colinas del Campo de Martín Moro, aunque en otras zonas de la provincia se ha podido proceder al realojo de parte de la población gracias a una evolución más favorable.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que la lluvia y la subida de la humedad han contribuido a contener las llamas en el entorno de los Picos de Europa. Aun así, cerca de 2.000 personas permanecen fuera de sus hogares en 31 localidades leonesas. La mejora en la situación permitió además la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, tras siete días interrumpida.

En Galicia, la cifra de hectáreas arrasadas se ha disparado: ya son más de 82.000, con especial preocupación por los incendios de Larouco y Valdeorras, este último convertido en un megaincendio que ha pasado de 20.000 a 30.000 hectáreas en apenas unas horas. La Xunta ha reconocido la magnitud del desastre, en paralelo a las mediciones de los satélites Copernicus.

El frente extremeño presenta una evolución desigual. En Hervás y el Valle del Jerte se han registrado progresos en el control del fuego, aunque los vientos de la madrugada del miércoles reavivaron varios focos y complicaron el trabajo de los efectivos. El incendio de Jarilla, el más grave registrado en la región, sigue activo pese a la moderación de las temperaturas tras el fin de la ola de calor.

En medio de las críticas políticas cruzadas, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, defendió la actuación del Gobierno central y acusó a algunos responsables autonómicos de plantear «imposibles» en la exigencia de medios.

La esperanza, de momento, la ponen las condiciones meteorológicas, que apuntan a una contención progresiva de los incendios. Sin embargo, la magnitud del daño, con miles de evacuados y decenas de miles de hectáreas devastadas, evidencia que la emergencia aún está lejos de darse por superada.

