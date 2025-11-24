La Ertzaintza protege a más de 6.000 víctimas de violencia machista
Un total de 37 mujeres cuentan con servicio de escolta permanente o puntual
Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:11
La Ertzaintza protege a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista. De ellas, 4.094 lo son por orden judicial, mientras que el resto recibe ... ese acompañamiento atendiendo a los protocolos policiales que analizan el riesgo de cada una. En los casos más graves, por ejemplo, se pone a su disposición un servicio de escolta permanente o puntual. En estos momentos son 37 las que usan este sistema: 17 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 8 en Álava.
Según los registros policiales, 187 mujeres disponen de una aplicación tecnológica y 166 hombres llevan pulsera de localización por orden judicial controlado por la Ertzaintza. La Unidad de Violencia sobre la Mujer e Igualdad de la Ertzaintza, puesta en marcha hace algunas semanas, ofrece a la víctima el acompañamiento de agentes al juzgado para los primeros trámites judiciales en los casos más graves con el objetivo de lograr una mayor protección.
Atención a menores
Por el momento, esta nueva unidad cuenta con una comisaría y con cuatro agentes, todas ellas mujeres, que se encargan de la coordinación para mejorar la gestión y atención de los casos de violencia machista. También hay canales de comunicación con los servicios sociales para ofrecer atención a hijos menores cuando se registran episodios de maltrato, informa el Departamento Vasco de Seguridad. Entre enero y octubre de este año, se han registrado 5.975 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer, ejercida por parte de la pareja o expareja, por un familiar en el seno del hogar o contra su libertad sexual.
