Manifestación en contra de la violencia machista. Ignacio Pérez

La Ertzaintza protege a más de 6.000 víctimas de violencia machista

Un total de 37 mujeres cuentan con servicio de escolta permanente o puntual

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:11

La Ertzaintza protege a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista. De ellas, 4.094 lo son por orden judicial, mientras que el resto recibe ... ese acompañamiento atendiendo a los protocolos policiales que analizan el riesgo de cada una. En los casos más graves, por ejemplo, se pone a su disposición un servicio de escolta permanente o puntual. En estos momentos son 37 las que usan este sistema: 17 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 8 en Álava.

