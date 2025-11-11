El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Ertzaintza alerta sobre estafas en Instagram mediante la suplantación de identidad

Los delincuentes utilizan perfiles falsos de figuras públicas para ofertar inversiones fraudulentas

H. R.

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:35

La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza ha advertido sobre un nuevo tipo de estafa que se está difundiendo a través de la red social Instagram. Los delincuentes utilizan perfiles falsos de figuras públicas, se ofertan oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas.

Se utilizan nombres casi idénticos al original del perfil de Instagram salvo una coma, un guion o una letra, que pueden inducir al usuario de la red a pensar que se trata del perfil original. Para dar más credibilidad al falso perfil, se acompaña de una foto original y se replica la biografía de la persona auténtica. Este perfil falso, comienza a seguir de manera masiva a las y los seguidores de la figura pública real para, a continuación, proceder a enviar mensajes privados ofreciendo falsas oportunidades de inversión en criptomonedas y diversos productos financieros aprovechándose de la notoriedad y la confianza que inspira la persona suplantada.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Desde la Ertzaintza recomienda examinar con detalle el nombre de usuario completo para asegurar que se trata del perfil original, buscando variaciones mínimas como puntos, guiones bajos, números añadidos o letras sustituidas. Además invitan a desconfiar de ofertas de inversión recibidas por mensajes privados. «Las figuras públicas nunca ofrecen ni gestionan inversiones personales a través de redes sociales», especifican.

En caso de recibir este tipo de contacto, lo que se debe hacer es no responder al mensaje, no pinchar en enlaces, ni descargar archivos. Estos enlaces o documentos pueden redirigir a páginas falsas o contener software malicioso que se apropia de datos personales o financieros.

Tampoco hay que facilitar datos personales ni bancarios y «nunca compartir información como DNI, número de cuenta, contraseñas o códigos de verificación». En caso de haber facilitado datos financieros, se recomienda contactar con la entidad bancaria correspondiente para bloquear transacciones o tarjetas de crédito o débito. Así mismo, desde la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad se insta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, acudan a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.

