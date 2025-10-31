El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La muestra se puede ver hasta el 6 de abril en el Archivo Histórico. Yvonne Iturgaiz

Una huella histórica sugerente

La segunda entrega expositiva sobre el fondo histórico del BBVA busca superar las usuales dificultades del acercamiento del espectador al patrimonio documental

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Interesante y sugerente la segunda entrega expositiva sobre el fondo histórico del BBVA, otra huella de la historia que ahora testimonia la transformación económica, industrial, ... social y cultural en la primera parte del siglo XX, articulada en cuatro secciones siguiendo un orden cronológico y asentada, lógicamente, en el trascendental papel del banco vasco en el impulso económico al despegue empresarial y al profundo cambio social que el anterior generó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  5. 5

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    El dueño de Last Tour abrirá en Bolueta una gran sala de conciertos para 2.400 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una huella histórica sugerente

Una huella histórica sugerente