Una huella histórica sugerente
La segunda entrega expositiva sobre el fondo histórico del BBVA busca superar las usuales dificultades del acercamiento del espectador al patrimonio documental
Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06
Interesante y sugerente la segunda entrega expositiva sobre el fondo histórico del BBVA, otra huella de la historia que ahora testimonia la transformación económica, industrial, ... social y cultural en la primera parte del siglo XX, articulada en cuatro secciones siguiendo un orden cronológico y asentada, lógicamente, en el trascendental papel del banco vasco en el impulso económico al despegue empresarial y al profundo cambio social que el anterior generó.
Con un montaje sencillo y que busca superar las usuales dificultades del acercamiento del espectador al patrimonio documental, el recorrido combina los documentos que certifican la financiación de la industria en diferentes etapas y las vicisitudes históricas vividas en esa intermediación clave, con el paralelismo de los cambios operados en la expansión monetaria y bancaria o con el reflejo de todo ello en la evolución del arte y la arquitectura del periodo, esto último jalonado con una selección de obras de arte, fotografías y planos arquitectónicos que alberga la colección del BBVA.
Si la atención del espectador sobre las piezas documentales conduce a un viaje histórico por la financiación industrial, por el desarrollo de sectores empresariales o por la vida corporativa del banco y de sus protagonistas, las piezas de arte también certifican una correspondencia figurativa y alegórica con la actividad industrial o incluso una evolución a la modernidad de la pintura vasca desde influencias tradicionales. Y si los objetos expuestos atestiguan los usos históricos del negocio, los valiosos planos y los diseños de los edificios bancarios también testifican por igual la pujanza del mundo industrial y financiero y el predominio de ese eclecticismo arquitectónico de la época, basado en los estilos históricos y pragmáticos.
