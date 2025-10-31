Una huella histórica sugerente

Interesante y sugerente la segunda entrega expositiva sobre el fondo histórico del BBVA, otra huella de la historia que ahora testimonia la transformación económica, industrial, ... social y cultural en la primera parte del siglo XX, articulada en cuatro secciones siguiendo un orden cronológico y asentada, lógicamente, en el trascendental papel del banco vasco en el impulso económico al despegue empresarial y al profundo cambio social que el anterior generó.

Con un montaje sencillo y que busca superar las usuales dificultades del acercamiento del espectador al patrimonio documental, el recorrido combina los documentos que certifican la financiación de la industria en diferentes etapas y las vicisitudes históricas vividas en esa intermediación clave, con el paralelismo de los cambios operados en la expansión monetaria y bancaria o con el reflejo de todo ello en la evolución del arte y la arquitectura del periodo, esto último jalonado con una selección de obras de arte, fotografías y planos arquitectónicos que alberga la colección del BBVA.

Si la atención del espectador sobre las piezas documentales conduce a un viaje histórico por la financiación industrial, por el desarrollo de sectores empresariales o por la vida corporativa del banco y de sus protagonistas, las piezas de arte también certifican una correspondencia figurativa y alegórica con la actividad industrial o incluso una evolución a la modernidad de la pintura vasca desde influencias tradicionales. Y si los objetos expuestos atestiguan los usos históricos del negocio, los valiosos planos y los diseños de los edificios bancarios también testifican por igual la pujanza del mundo industrial y financiero y el predominio de ese eclecticismo arquitectónico de la época, basado en los estilos históricos y pragmáticos.