Samsung redobla su apuesta por la Inteligencia Artificial con sus nuevos televisores y barras de sonido

Comenzó en los ordenadores y después siguió su imparable avance en los teléfonos móviles, pero la Inteligencia Artificial está llamada a gobernar todos nuestros dispositivos electrónicos. O, por lo menos, es lo que pretenden las grandes tecnológicas como Samsung, que volvió a redoblar su apuesta por la IA durante la reciente presentación en España de su nueva gama de televisores OLED, Neo QLED y QLED y barras de sonido para 2025.

Entre sus nuevos productos, destaca su nuevo buque insignia: el Neo QLED 8K QN990F, el televisor 8K más avanzado de la compañía hasta la fecha ofreciendo, según Samsung, una experiencia inmersiva e inteligente, sin cables a la vista. Gracias al último procesador NQ8 AI Gen3, el dispositivo aprovecha un conjunto de funciones de inteligencia artificial para analizar cada escena en tiempo real y optimizar tanto la imagen como el sonido

Esta mejora adaptativa se complementa con AI Mode, que ajusta dinámicamente todos los parámetros del televisor en función del entorno. Además de su diseño ultrafino y minimalista, el QN990F incorpora el innovador sistema One Connect inalámbrico, que permite una instalación más limpia y flexible sin cables, perfecto para aquellos usuarios que priorizan mantener una estética impoluta en su salón. Su diseño ultrafino, minimalista y elegante encaja a la perfección en espacios modernos, y su integración con SmartThings permite convertirlo en el eje central del hogar conectado, desde donde controlar otros dispositivos o recibir alertas domésticas en tiempo real.

Nuevo OLED S95F

También hay hacer mención al nuevo OLED S95F, especialmente diseñado por la marca coreana para tratar de convertirse en la nueva referencia en calidad de imagen y experiencia audiovisual en los hogares. Gracias a la combinación de píxeles autoiluminados y el potente procesador NQ4 AI Gen3, este televisor ofrece una gran calidad visual con funciones como 4K AI Upscaling Pro, OLED HDR Pro y la avanzada tecnología Motion Xcelerator 165Hz, que garantiza fluidez incluso en escenas rápidas.

Además, el S95F cuenta con Glare Free 2.0, para que la experiencia no se vea afectada por brillos innecesarios, así como con la certificación Pantone, que garantiza una reproducción del color excepcionalmente precisa, consolidándolo como la opción ideal para quienes buscan fidelidad cromática y detalle. Su diseño Infinity One, sumado a la compatibilidad con SmartThings, Q-Symphony, Dolby Atmos y Samsung Daily+, lo convierte en una pieza clave para los hogares gracias a su combinación de diseño, innovación y entretenimiento.

El nuevo S95F cuenta con un diseño minimalista Infinity One Design, de tan solo 11mm de grosor y permite integrarse con elegancia en cualquier espacio. Además, su panel Glare Free evita cualquier reflejo en la pantalla, sea cual sea la hora del día y la luz directa que le dé a la pantalla. Y, si contamos con el One Connect, tendremos un diseño espectacular libre de cables. Además, Samsung sigue apostando por modelos de televisores ultra grandes de hasta 115 pulgadas.

Televisores que son obras de arte

Asimismo, hay que mencionar los nuevos modelos de su gama Lifestyle: The Frame y The Frame Pro. Estos productos han sido diseñados para convertirse en una obra de arte cuando están apagados, transformando cualquier estancia en una galería personal. ¿Cómo lo logra? A través de sus marcos intercambiables y su Modo Arte, que muestra desde creaciones pictóricas que se pueden elegir en la Tienda de Arte, que ofrece acceso a más de 3.000 lienzos de prestigiosas instituciones como el MoMA o los archivos de Magritte y Basquiat, además de fotografías personales. Todo con una calidad visual impresionante y un alto valor estético incluso cuando no está encendido, redefiniendo el concepto de televisión decorativa.

Barras de sonido inteligentes

Asimismo, Samsung ha presentado los nuevos modelos de barras de sonido HW-Q990F y HW-QS700F, que también echan mano de la inteligencia artificial como motor de una nueva era tecnológica dentro del hogar conectado. La serie Q de barras de sonido se renueva para adaptarse a cualquier configuración del hogar sin comprometer calidad ni estilo. Estos modelos emblemáticos combinan hardware de última generación con funciones avanzadas e impulsadas por inteligencia artificial.

La barra HW-Q990F incorpora subwoofers activos duales rediseñados, más compactos y precisos, capaces de ofrecer graves potentes sin distorsión. Gracias al control dinámico de graves, ajusta las frecuencias bajas para un sonido más equilibrado, y con Active Voice Amplifier Pro, analiza el contenido en tiempo real para resaltar los diálogos frente al ruido ambiente. Además, Q-Symphony permite sincronizar los altavoces inalámbricos como el Music Frame y adaptar el sonido en función de su ubicación y ángulo para lograr un efecto tridimensional completamente inmersivo.

Una de las incorporaciones más destacadas es la compatibilidad con Dolby Atmos inalámbrico, que permite disfrutar de un sonido cinematográfico multidimensional sin necesidad de cables HDMI entre el televisor y la barra. Gracias a la combinación de altavoces superiores, laterales y traseros, la barra HW-Q990F crea una experiencia 11.1.4 canales que sitúa al espectador en el centro de la acción, ideal para películas, videojuegos o conciertos.

Por su parte, la barra HW-QS700F se distingue por su elegante diseño con sensor giroscópico, que detecta si está montado en pared o sobre un mueble, ajustando automáticamente la salida de sonido para una experiencia óptima en cualquier orientación. Su perfil fino y su integración con SmartThings lo convierten en la opción ideal para hogares que buscan versatilidad, diseño y rendimiento. A pesar de su tamaño compacto, ofrece una experiencia sonora inmersiva compatible con Dolby Atmos® y otras tecnologías de sonido envolvente.

Nuevas funciones de Inteligencia Artificial

«Samsung Vision AI marca el punto de inflexión en nuestra estrategia de innovación: ya no hablamos solo de pantallas, sino de inteligencia que mejora la experiencia del hogar conectado», explicaba Álvaro Uriarte, vicepresidente de Consumer Electronics para Samsung España en la presentación. Gracias a este modelo de Inteligencia Artificial, las pantallas no solo muestran contenido, sino que interactúan, se adaptan y aprenden del usuario. La Inteligencia Artificial de los coreanos entienden el entorno en el que se encuentran los dispositivos multimedia, adaptándose a las preferencias del usuario y ofreciendo opciones intuitivas que operan de forma autónoma y en tiempo real. Es más, son capaces de entender, adaptarse y anticiparse a las necesidades del usuario.

Samsung Vision AI convierte al televisor en un verdadero asistente del día a día. Con Click to Search, se puede acceder instantáneamente a información sobre lo que aparece en pantalla, desde actores hasta productos, sin necesidad de pausar el contenido. Live Translate elimina barreras idiomáticas al traducir automáticamente los subtítulos en tiempo real, haciendo accesibles películas y series de todo el mundo. Además, Generative Wallpaper convierte la pantalla en un lienzo personalizable, capaz de mostrar imágenes dinámicas y adaptadas al estilo o estado de ánimo del usuario.

La IA de Samsung también es capaz de cuidar de las personas y aportar bienestar. Gracias a su integración con SmartThings, los televisores se convierten en el eje central del hogar conectado, permitiendo gestionar desde la iluminación hasta la temperatura. Funciones como Pet & Family Care monitoriza comportamientos inusuales en mascotas o niños, ajustando automáticamente elementos como la luz o el sonido para mayor confort. En materia de seguridad, Samsung Knox protege los datos del usuario con múltiples capas de cifrado y control.

Nuevos televisores Neo QLED y QLED

La marca coreana completa su propuesta con una gama diversa que se adapta a distintos estilos de vida. En los modelos Neo QLED, destacan el QN90F y QN85F, ambos con el procesador NQ4 AI Gen3 y la tecnología Neo Quantum HDR+. El QN90F incorpora además Glare Free, que elimina los reflejos para ofrecer una visualización nítida incluso en entornos con mucha luz. Ambos modelos incluyen 4K AI Upscaling Pro, Quantum Matrix Technology para un control de luz ultrafino, AI Motion Enhancer y sonido optimizado con Adaptive Sound Pro, garantizando una experiencia inmersiva en cualquier escena.

La gama QLED, representada por modelos como el Q8F y Q7F, destaca por integrar la tecnología Quantum Dot, que permite reproducir un 100% del volumen de color con una precisión sorprendente. Esta tecnología ofrece una gama cromática más amplia, mayor brillo y contraste, y una durabilidad superior al estar fabricada sin cadmio ni materiales nocivos, lo que la convierte en una opción visualmente potente y respetuosa con el medioambiente.

Además, los modelos QLED incorporan certificación PANTONE para una fidelidad cromática profesional, diseños ultrafinos AirSlim, entretenimiento infinito con más de 500 canales, 120 de ellos gratuitos a través de Samsung TV Plus, Samsung Knox Security para una experiencia protegida y conexión total con SmartThings, consolidándolos como una opción versátil, moderna y segura para el hogar.

Y la familia de proyectores se amplía con The Premiere 5, el primer proyector interactivo de triple láser de ultracorta distancia (UST) de Samsung. Diseñado para ofrecer mucho más que una proyección tradicional, The Premiere 5 convierte cualquier pared en una experiencia creativa y envolvente, gracias a la tecnología Samsung LightWARP, que permite proyectar imágenes sobre objetos cotidianos e interactuar de forma táctil directamente con la pantalla cuando proyectas en horizontal sobre una mesa. Esta función lo hace perfecto para el entretenimiento familiar, el aprendizaje o incluso para despertar la creatividad de grandes y pequeños.

Precios y disponibilidad

Los televisores y barras de sonido de Samsung para 2025 ya están disponibles en España para su pre-reserva.

• Neo QLED 8K TVs: desde 3,699€

• Neo QLED 4K TVs: desde 1,099€

• OLED TVs: desde 1,599€

• QLED 4K TVs: desde 599€

• Crystal UHD: desde 529€

• The Frame: desde 599€ (desde 32 pulgadas)

• Barra de sonido HW-Q990F: desde 1399€

• Barra de sonido HW-QS700F: desde 649€

