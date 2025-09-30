El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inicio del curso en la UPV/EHU. Luis Ángel Gómez

El 44% de los vascos mayores de 16 años tiene al menos una titulación superior

Otro 35,5% de la población se ha quedado en el primer nivel, el de la educación secundaria o inferior

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:22

La población vasca con altos niveles de estudios va al alza. El pasado año, casi el 44% de los mayores de 16 años residentes en ... Euskadi tenían un título universitario o de formación profesional superior, seis décimas más que un año antes. Los datos recopilados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ponen sobre la mesa además que el 11,2% de quienes rebasan esa edad continúan estudiando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 44% de los vascos mayores de 16 años tiene al menos una titulación superior

El 44% de los vascos mayores de 16 años tiene al menos una titulación superior