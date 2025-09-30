El 44% de los vascos mayores de 16 años tiene al menos una titulación superior

La población vasca con altos niveles de estudios va al alza. El pasado año, casi el 44% de los mayores de 16 años residentes en ... Euskadi tenían un título universitario o de formación profesional superior, seis décimas más que un año antes. Los datos recopilados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ponen sobre la mesa además que el 11,2% de quienes rebasan esa edad continúan estudiando.

Esa categoría englobaría a aquellos con un FP superior y a quienes tienen una diplomatura, licenciatura, grado, máster, doctorado… El segundo nivel, en el que se encuentran el 20,6% de los vascos, abarca el bachillerato, así como las enseñanzas profesionales de grado básico y medio. Mientras que el primero, en el que se enmarca un 35,5% de la población, incluye a las personas con estudios primarios incompletos (1,5%), educación primaria (9,6%), ESO (24,4%)...

La distribución entre los diferentes niveles de estudios varía en función del sexo, del territorio histórico e incluso de la comarca. El 44,4% de los varones ha alcanzado ese tipo de formación, por el 43,4% de las mujeres. A nivel geográfico, en Gipuzkoa, quienes tienen estudios superiores, por ejemplo, son el 44,5%, frente al 44,2% en Bizkaia y al 41,4% en Álava. La zona de Plentzia-Mungia presenta la mayor proporción de residentes con formación superior, el 56,1%, seguida de Estribaciones del Gorbea (52,9%). En el lado opuesto están Rioja Alavesa (34%), Encartaciones (37,1%) y Markina-Ondarroa (39,6%), zonas más envejecidas y con perfiles laborales más vinculados al sector primario.

Entre quienes continúan estudiando, casi la mitad cursan alguna formación superior. Para ello, el 44,8% se desplazan a municipios dentro de su propio territorio histórico, mientras que un 18,2% asiste a centros fuera de la comunidad autónoma o en el extranjero. «Se trata de una tendencia que no se observa en los demás niveles educativos», puntualizan desde el Eustat.