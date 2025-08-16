El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

UPV/EHU se consolida entre las 400 mejores universidades del mundo

La universidad pública vasca mantiene su estatus a pesar del empuje de los centros de China y Taiwán, que ganan posiciones en un ranking dominado por EE UU y Reino Unido

Javier Medrano, Alfonso Torices

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:08

La Universidad del País Vasco (EHU) ha consolidado un año más su posición como una de las 400 mejores universidades del mundo, según el ranking ... de Shanghái, que sitúa a la institución pública vasca entre las 301 y 400 instituciones de enseñanza superior más destacadas del planeta. El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, se congratuló por el resultado en un contexto en el que «la competencia entre universidades es cada vez mayor, sobre todo, porque las universidades especializadas copan los primeros puestos» y, por ello, «adquiere más relevancia la posición que ocupa la EHU a nivel mundial, una universidad pública que ofrece estudios en todas las áreas del conocimiento».

