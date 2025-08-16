UPV/EHU se consolida entre las 400 mejores universidades del mundo

La Universidad del País Vasco (EHU) ha consolidado un año más su posición como una de las 400 mejores universidades del mundo, según el ranking ... de Shanghái, que sitúa a la institución pública vasca entre las 301 y 400 instituciones de enseñanza superior más destacadas del planeta. El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, se congratuló por el resultado en un contexto en el que «la competencia entre universidades es cada vez mayor, sobre todo, porque las universidades especializadas copan los primeros puestos» y, por ello, «adquiere más relevancia la posición que ocupa la EHU a nivel mundial, una universidad pública que ofrece estudios en todas las áreas del conocimiento».

El ranking de Shanghái es el listado más prestigioso a la hora de establecer la excelencia académica, laboral e investigadora de las más de 20.000 universidades de todo el mundo, y estar entre las 400 primeras supone situarse dentro del 2% mejor, en la élite.

Dentro de España, la que mejor clasificación obtiene es la Universidad de Barcelona, ubicada entre las 151 y 200 mejores; seguida de la de Valencia, entre las 201 y 300. A continuación, entre las 301 y 400 más prestigiosas, hay un sexteto conformado por la EHU, la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. El 'top ten' de los centros académicos estatales lo completan la Universidad de Sevilla y la Politécnica de Valencia, ambas entre los puestos 401 y 500. España es la décimocuarta potencia universitaria del mundo.

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, mantiene un año más en lo alto de la clasificación a las instituciones habituales: 8 de EE UU, con Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el podio, y dos de Reino Unido completando el 'top ten': Cambridge y Oxford, en los puestos cuarto y sexto, respectivamente.

Como ocurre desde la primera edición (2003), no hay españoles en los cien primeros puestos, pero un campus estatal logra mantenerse en el 'top 200'. La Universidad de Barcelona, la única capaz desde hace más de una década de ocupar puestos entre el 150 y el 200, continúa en esta zona de prestigio tras el pinchazo de 2023, cuando cayó al escalón 201 a 300.

España tiene una presencia modesta en la élite, pero en cambio es una potencia entre la clase media de la educación superior. Tiene un notable nivel de calidad media en la gran mayoría de sus campus. Así lo demuestra el segundo ranking mundial publicado por la Universidad de Jiao Tong, el que define las universidades que ocupan los puestos del 501 al 1.000 (las candidatas a saltar en próximos años al 'top 500'), que incluye a otros 26 centros españoles.

Esta lista ampliada certifica que 36 universidades españolas (todas públicas salvo la de Navarra) están entre las mil mejores, un nivel de calidad que solo pueden acreditar el 6% de los centros de educación superior de los cinco continentes. Significa que el 70% de nuestros campus públicos, siete de cada diez, están entre los de mayor calidad media del planeta.

La eterna Harvard

Las diez primeras posiciones son las mismas del curso pasado, pero con una ligera variación de orden. Columbia escala un puesto, al octavo, y Caltech, baja uno, al noveno. La primera universidad no estadounidense o británica aparece en el puesto 13, la Universidad París-Saclay. La Universidad de Tsinghua (Pekín) es la primera asiática, en el puesto 18, y la australiana de Melbourne, en el 38, la primera de Oceanía.