«Me preocupa más el uso de las pantallas fuera del aula»

Iñigo Fernández de Lucio Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

– El lehendakari va a liderar un pacto de país contra el consumo abusivo de pantallas. ¿No es contradictorio con la renuncia del departamento a regular el uso del móvil en el aula?

– Precisamente es coherente, porque eso es lo que estamos haciendo desde hace dos años.En la escuela los niños están seguros, pero están el tiempo que están. Lo que queremos es concienciar a toda la sociedad. Los centros educativos saben perfectamente para qué utilizan la tecnología.

– Según algunos estudios, el 40% de alumnos vascos usan pantallas más de 4 horas al día en clase. ¿No es demasiado?

– Yo no dispongo de esos datos. Lo que sé es que se ha regulado en todos los reglamentos internos, y eso ha ayudado a concienciar a equipos directivos, docentes y familias. A mí me preocupa más el uso que se hace fuera de las aulas, y creo que ahí es donde tenemos que buscar la complicidad de la sociedad.

– El temario de Historia de Selectividad incluye los años de plomo y el terrorismo. ¿Qué cambios deben introducirse en el currículo para dar cobertura legal a esta cuestión?

– Me gustaría decir que todas las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento, respeto y un lugar en la memoria colectiva de Euskadi. Su testimonio tiene un valor pedagógico y humano incuestionable. Y forma parte desde hace tiempo de las iniciativas educativas que se llevan a cabo con la colaboración de Gogora.

– Sin embargo, esos testimonios llegan a muy pocos centros...

– Yo no tengo esos datos. Lo que sí sabemos es que hay muchos centros que los utilizan. Hay concienciación al respecto. Lo importante es que está también presente en el currículo, eso me gustaría dejarlo claro.

– Pero de una forma un poco ambigua, ¿no? No menciona «violencia política» ni «terrorismo».

– Se habla del reconocimiento a la memoria, de los episodios traumáticos que se han vivido en Euskadi, de la necesidad de trabajar la no violencia... El hecho de que las comisiones de trabajo de estas materias lo estén contemplando es prueba de ello. Y es una buena noticia.

Temas

Selectividad

Educación