El pediatra Carlos González advierte que los castigos no son útiles en la infancia: «No modifican la conducta»

Los castigos no son útiles a la hora de criar a los más pequeños. El pediatra y especialista en crianza respetuosa Carlos González ha hablado en su podcast 'Criando sin miedo' sobre el pensamiento erróneo que tienen la mayoría de padres al momento de imponer castigos a sus hijos como herramienta educativa: «No modifican la conducta, los castigos no vuelven buena a la gente».

Para el reconocido divulgador, además de ser ineficaces, esta estrategia revela una doble moral cuando se compara con la forma en la que tratamos a los adultos. A estos últimos se les sanciona solo por actos graves, como robar, matar o violar, mientras que los menores reciben castigos por conductas triviales como reír o correr.

Además, el castigo a los adultos se aplica bajo el marco de una ley preexistente, con derecho a defensa y juicio justo; incluso un asesino condenado puede recurrir su sentencia. «Un juez no le dice 'tú a mí no me repliques'. El condenado sí que tiene derecho a replicar. Solo los padres decimos a veces esas cosas», añade.

Lejos de promover una tolerancia absoluta, el pediatra aclara: «¿Significa eso que no podemos decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, que pueden hacer cualquier cosa? No, en absoluto, no estoy diciendo eso. Por supuesto, podemos decirles a nuestros hijos que no pisen un charco, que no se metan el lápiz en la nariz, que no peguen a otros niños o que no salten encima del sofá».

Sin embargo, aconseja disfrutar más de los pequeños y reñirles menos. «¿Cuántos conflictos, cuántos llantos, cuántos problemas evitaríamos si en vez de dedicarnos a reñir, a gritar, a castigar a nuestros hijos, nos dedicásemos a quererles, a disfrutar con ellos?», ha reflexionado González.