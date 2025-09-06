El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la plaza Mikel Laboa del campus de Leioa, que será reformada. Luis Ángel Gómez

Casi el 60% de los nuevos estudiantes de la UPV/EHU eligen estudiar en euskera

35.126 alumnos de grado comienzan el lunes las clases, de los que 8.751 son de primer curso. La Universidad pública oferta 106 carreras

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:47

El 57% de los nuevos estudiantes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) elige estudiar la carrera en euskera. Son dos puntos porcentuales más que el año pasado y el mayor porcentaje hasta la fecha. De momento –la matrícula se cierra el próximo miércoles– se han inscrito 8.751 alumnos en primer curso, por lo que aún sobran 38 plazas por cubrir. Tres de cada cuatro de los estudiantes de nuevo cuño han entrado en su primera opción, pese a que, cuando se abrió el periodo de matriculación, la UPV/EHU recibió más de 20.000 solicitudes para algo menos de 9.000 plazas.

Aunque ya se han celebrado los actos de bienvenida, la Universidad pública reanudará su actividad de forma oficial el próximo lunes. 35.126 estudiantes volverán a las clases en los 106 grados que oferta la institución académica. De ellos, 16 son duales –es decir, combinan la formación en clase con experiencia real en empresas– y 15, dobles grados.

En cuanto a los posgrados, la matrícula aún está abierta. La oferta académica está compuesta por 109 másteres universitarios, 35 másteres de formación continua y 67 programas de doctorado. Hasta el momento ya se han matriculado en másteres universitarios 2.141 personas de nuevo acceso. La internacionalización de la oferta de posgrado es cada vez más amplia, con 47 títulos de dimensión internacional.

En cuanto a las novedades, tienen que ver con diversas obras que se llevarán a cabo en los tres campus. En Leioa se iniciarán una serie trabajos para garantizar la seguridad del edificio de la Biblioteca y también está en marcha la reforma de la plaza Mikel Laboa. Lo mismo sucede con el concurso para explotar el polideportivo, que estará abierto para principios de año. Por otra parte, una vez cerrado el acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao para trasladar la clínica social de Odontología al edificio de La Panera en Bilbao, este curso comenzarán las obras de acondicionamiento.

Apertura institucional

En Gipuzkoa se prevé que en 2026 comiencen las obras para una nueva residencia para estudiantes. Y en el campus de Álava se están dando pasos para poner en marcha un servicio integral de cuidados. El espacio que se destinará a este proyecto estará listo este curso y a lo largo de este mes se pondrá en marcha el Campus Mobility Lab en la Escuela de Ingeniería de Vitoria.

El acto de inauguración del nuevo curso tendrá lugar el miércoles a las 11:30 horas en el Parque Miguel Unamuno del campus de Gipuzkoa. El rector, Joxerramon Bengoetxea, estará acompañado por el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación Juan Ignacio Pérez Iglesias. En este acto también se entregarán las Medallas de Oro de la UPV/EHU a la exrectora Nekane Balluerka; a la leyenda del Athletic José Ángel Iribar; y al exlehendakari Carlos Garaikoetxea. Con este reconocimiento, la universidad quiere agradecerles «su humanidad y su compromiso tanto con el euskera como con la sociedad».

