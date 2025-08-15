El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estas son las 10 mejores universidades del mundo, según el 'ranking de Shanghái'; la primera española, en el puesto 151

Harvard repite como el mejor centro. Le siguen Stanford y el Instituto tecnológico de Massachusetts. La Universidad de Barcelona, la mejor de España

A.M.

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:31

Ya se conoce el 'ranking de Shanghái' 2025, que elabora una clasificación de las mejores universidades del mundo basándose «en una metodología transparente y datos objetivos de terceros». Por vigesimotercer año consecutivo, la universidad de Harvard es la mejor del mundo seguida de Stanford y el Instituto tecnológico de Massachusetts.

Para encontrar la primera institución española hay que bajar hasta el puesto 151-200. La Universidad de Barcelona repite como la mejor de España un año más, gracias a su alto número de publicaciones científicas y relevancia de sus autores. A Barcelona le sigue la Universidad de Valencia, en segundo lugar, y después se encuentran hasta seis centros que ocupan todos ellos los puestos 301-400. son la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la de Granada y la UPV/EHU vasca.

Este es el 'ranking de Shanghái' actualizado con las diez mejores universidades del mundo:

Universidad de Harvard (Estados Unidos)

Universidad de Stanford (Estados Unidos)

Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos)

Universidad de Cambridge (Reino Unido)

Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)

Universidad de Oxford (Reino Unido)

Universidad de Princeton (Estados Unidos)

Universidad de Columbia (Estados Unidos)

Instituto Tecnológico de California (Estados Unidos)

Universidad de Chicago (Estados Unidos)

