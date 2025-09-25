Las ikastolas afrontan «con fuerza renovada» los retos de la educación Con el lema 'Bagatoz!', la confederación de ikastolas presenta su nueva marca en el acto de inicio de curso

Iñigo Fernández de Lucio
Jueves, 25 de septiembre 2025

La digitalización, el desarrollo integral de los alumnos, el bienestar emocional, el impulso al euskera, la acogida de estudiantes extranjeros... Son algunos de los grandes retos que afronta el sistema educativo vasco. Ikastolen Elkartea los afronta «con los valores de siempre» pero con «fuerzas renovadas» y numerosos cambios, empezando por su imagen externa y su propio nombre.

A partir de ahora, la confederación de ikastolas se presenta como '1kastolak', donde la cifra inicial hace referencia al carácter unitario de esta red educativa, la única que abarca tanto Euskadi como Navarra y el País vascofrancés. Y la 'k' final reivindica la pluralidad y diversidad de un movimiento que aglutina a 115 centros, 46.000 familias, 55.000 alumnos y 3.700 trabajadores.

Bajo el lema 'Bagatoz!' (¡Ya venimos!), la confederación ha presentado este jueves su nueva marca, en el acto de inicio de curso, celebrado en el seminario de Bergara. Los cambios también alcanzan al logo. Una estrella sustituirá a la clásica fuente sobre el mapa de Euskal Herria. Se trata de un elemento abierto a la interpretación, pero los responsables de la confederación quieren poner de relieve el carácter comunitario de sus ikastolas, su identidad como «red» de centros y, en definitiva, su valor comunitario y perspectiva cooperativista.

Más allá del aspecto estético, la confederación quiere dar un impulso a su comunidad educativa en un momento que consideran crucial. Ikastolak celebró hace poco más de un año su séptima asamblea, en la que actualizó sus objetivos, metodologías... En el acto de este jueves han tomado la palabra la presidenta de las ikastolas, Nekane Artola, el vicepresidente, Erik Etxart, la directora general, Agurne Barruso y Katty Iglesias, miembro de la asociación Ikastolen Lagunak.

En un momento en el que los datos muestran grandes lagunas en el uso y conocimiento del euskera, los responsables de la red han querido trasladar un mensaje en positivo. «Nuestros antecesores crearon las ikastolas en un tiempo mucho más difícil que el nuestro. Algunas de las ikastolas que han surgido en los últimos años se han creado en los entornos más difíciles. Nuestro trabajo es decir que ya vamos; es ofrecer luz a las sombras, iniciativas a los tiempos difíciles, ilusión a los retos. Y sonrisa a los niños y niñas. Vamos a trabajar, a educar, a jugar y a disfrutar de lo que somos», han señalado.

Otros retos que se han mencionado son «la diversidad y equidad de las personas, las relaciones interculturales, el euskera y la transmisión de la cultura vasca, el futuro de nuestra tierra común, las conexiones y redes territoriales, el desarrollo personal y el cuidado mutuo, el mundo laboral y el beneficio social».

Mención a Palestina

Entre otras novedades, las ikastolas han puesto en marcha este curso un nuevo programa, 'Onki', de desarrollo integral del alumnado. En él juega un papel fundamental la figura del tutor y, de alguna manera, busca también dar una mejor respuesta a la diversidad creciente en las aulas. El programa se ha implantado en Secundaria y la idea es extenderlo a Primaria.

El acto también ha tenido una mención al «genocidio» en Gaza, especialmente por los niños palestinos asesinados. «Los niños son el grupo más vulnerable de una sociedad y el mayor tesoro que tiene un pueblo. Los niños son el futuro, tanto en Euskal Herria... como en Palestina. Ellos también merecen vivir, aprender, jugar, ser felices y construir un futuro. Los niños palestinos también son nuestros niños. ¡Las ikastolas venimos a construir un mundo que criará a todos los niños con respeto y cariño!», han concluido.