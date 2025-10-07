El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, en una rueda de prensa EP

El Gobierno aprueba hoy el decreto que endurece los criterios para crear una universidad

Las exigencias, entre ellas tener 4.500 alumnos e investigadores que capten ayudas por el 2% del presupuesto, las deben cumplir todos los centros, los nuevos y los antiguos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:13

Comenta

El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto que fija los nuevos requisitos para la creación, reconocimiento y autorización de universidades, que endurece de ... forma significativa los actuales, fijados por el propio Gobierno de coalición en otro real decreto de 2021. El presidente Pedro Sánchez, cuando avanzó el cambio legislativo hace seis meses, aseguró que busca garantizar que cualquier centro, presente o futuro, que expida títulos universitarios en España lo haga con criterios de calidad equiparables a los de los principales países europeos, especialmente en su labor investigadora, y también que la reforma evite que algunas autonomías populares, entre las que citó a Madrid, vuelvan a autorizar nuevas universidades que en realidad no son más que «academias» o «chiringuitos educativos privados».

