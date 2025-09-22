Educación utilizará IA para reducir la carga burocrática de los docentes Pone en marcha un grupo de trabajo para detectar las tareas a automatizar con la idea de que la nueva herramienta esté lista en junio

Iñigo Fernández de Lucio Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:55

Una queja recurrente entre el profesorado es el exceso de tareas burocráticas. Papeleo y más papeleo que quita tiempo a los docentes para estar con los alumnos en tutorías, preparar las clases, intercambiar pareceres con otros colegas, formarse... Una carga que no es exclusiva del ámbito educativo, pero que es más acusada en este sector porque se ha disparado en los últimos años, generando un profundo malestar.

Los docentes deben rellenar cada vez más papeleo. Algunos ejemplos son las programaciones de distintas asignaturas, diseño de situaciones de aprendizaje y de metodologías, evaluaciones, calificaciones, informes de asistencia a clase, gestión de partes de convivencia o incluso apertura de protocolos contra acoso escolar o contra la conducta suicida, adaptaciones curriculares, planes de actuación personalizados, informes justificando que un alumno repite curso, actas de tutorías con alumnos y familias, memorias de fin de curso... Y a eso se añade más carga en el caso de los jefes de departamento, directores...

El Departamento de Educación del Gobierno vasco va a tomar cartas en el asunto. El pasado mes de mayo acordó con la mayoría sindical renovar el convenio de la escuela pública. Entre otras medidas, se adoptó el compromiso de analizar la «desburocratización» del trabajo docente.Fuentes del área que lidera Begoña Pedrosa confirman que la iniciativa alcanzará tanto a la red pública como a la concertada.

Según ha podido saber este periódico, se acaba de dar el primer paso con la creación de una mesa de trabajo en la que participan personal de Educación, directores de centros educativos y representantes sindicales. Tal y como detalla un documento al que ha tenido acceso ELCORREO, a lo largo de este mes se identificarán las «tareas a automatizar, los trabajos repetitivos, los procesos clave y las tareas sin valor añadido» susceptibles de ser automatizadas con Inteligencia Artificial (IA).

Antes de fin de año se adoptarán una serie de medidas para «simplificar procedimientos y normativa», acordar una «digitalización racional», diseñar un «asistente» de IA y lanzar un prepilotaje de la herramienta. Los resultados que se espera alcanzar son la «reducción de la carga administrativa», la «optimización y eficiencia» de las tareas, contar con una «asistencia técnica» y «distribuir las tareas no pedagógicas».

Entre enero y junio tendrá lugar una prueba piloto para comprobar cómo responde la nueva herramienta –Sistema de Inteligencia Educativa, se llama– y si es capaz de elaborar los informes y reportes de forma «automatizada».

Un ejemplo práctico

El documento que se ha compartido con los miembros del grupo de trabajo pone un ejemplo práctico de cómo ayudaría la IA a desburocratizar la labor de los profesores. Toma como referencia un punto de la normativa que apuesta por «fomentar el aprendizaje, uso y adhesión al euskera por parte de todas las figuras profesionales presentes en los centros educativos».

Para desarrollar este epígrafe, los docentes deben elaborar un informe a partir de una serie de preguntas: «¿El profesorado utiliza el euskera como lengua principal de comunicación en el aula? ¿Se emplea el euskera para dar instrucciones y explicaciones académicas? ¿Se fomenta activamente que el alumnado intervenga en euskera durante la sesión? ¿Se corrigen o refuerzan positivamente los intentos del alumnado por expresarse en euskera?

¿Se observa una actitud positiva del profesorado hacia el uso del euskera? ¿Se evita cambiar al castellano u otra lengua cuando no es necesario para la comprensión?». La idea es grabar las sesiones de clase y que sea el asistente de IA el que vaya respondiendo 'sí' o 'no' a cada una de las preguntas mencionadas. Y que la propia herramienta elabore después los informes y documentos, liberando así a los docentes de esa tarea.