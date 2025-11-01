Educación abrirá once nuevas haurreskolas el próximo año y ampliará otras ocho

Iñigo Fernández de Lucio Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El Departamento de Educación del Gobierno vasco abrirá el próximo año once nuevas haurreskolas y ampliará otras ocho. Según se desprende del proyecto de Presupuestos para 2026, publicado este jueves por el Ejecutivo, el objetivo de Educación es que el Consorcio de Haurreskolak ofrezca unas 9.700 plazas en el curso 2026/27. En la actualidad cuenta con 8.843.

Las nuevas escuelas infantiles públicas estarán ubicadas en Bilbao (en Txurdinaga y Amezola), Getxo, San Sebastián (tres centros) y Eibar (dos). También se ampliarán las de Bilbao-Elejabarri, Bilbao-Zamakola, Orio y Astigarraga. Todas ellas estarán operativas a comienzos del próximo año. La oferta se ampliará a lo largo del ejercicio con la construcción de nuevos equipamientos en Basauri, Galdakao y Rentería y la ampliación de las haurreskolas de Güeñes, Amurrio, Amezketa y Zumaia. Además, el consorcio absorberá las haurreskolas municipales de Valdegovía, Ordizia y Usurbil para alcanzar las mencionadas 9.700 plazas en 187 municipios.

El servicio que ofrecen las guarderías del Consorcio de Haurreskolak –participado por el Gobierno vasco y los ayuntamientos adscritos– es gratuito desde el curso 2023/24. La demanda se ha disparado desde entonces, lo que ha llevado a Educación a ampliar las plazas pese a que el número de nacimientos se encuentra en mínimos históricos.

El Gobierno vasco recibió entre 2021 y 2023 casi 15,5 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation para crear 1.518 plazas públicas del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años). El Gobierno central obligó a que estuvieran constituidas para finales de 2025. Sin embargo, según datos oficiales, hasta enero Euskadi apenas había creado 167 y la previsión era llegar a 616 a finales de este año.

El presupuesto con el que contará el Consorcio de Haurreskolak en 2026 se eleva a 85,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,9% en comparación con este ejercicio. La subida se explica, sobre todo, por el aumento en los gastos de personal, que crecen un 8% y absorben el 97% del presupuesto. Educación y LAB, sindicato mayoritario, renovaron este año el convenio colectivo, que llevaba 16 años congelado. Entre otras medidas de carácter laboral, el pacto ha supuesto subidas salariales para sus casi 1.800 trabajadores y la consolidación de 64 puestos que eran temporales.