3.000 personas aspiran a 1.268 plazas de profesor de Secundaria y FP La nueva OPE de Educación, que se celebra este sábado en el BEC, busca «reducir la interinidad» y «mejorar los procesos de estabilización»

Andrea Cimadevilla Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:42

3.000 personas se han dado cita este sábado en el BEC para pelear por alguna de las 1.268 plazas ofertadas en la nueva OPE de Educación, dirigida a profesionales de Secundaria y Formación Profesional. Los exámenes han arrancado la mañana de este sábado. «Con este proceso avanzamos en un compromiso claro: dar estabilidad a nuestros equipos docentes y reforzar la calidad del sistema educativo», ha asegurado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha asistido al inicio de la prueba. A lo largo de la mañana se llevarán a cabo exámenes correspondientes a 27 especialidades.

Acompañada de la viceconsejera de Administración y Servicios, Blanca Guerrero, Pedrosa ha señalado que la estabilidad «es una garantía de continuidad en los proyectos pedagógicos y de mejor atención al alumnado». Desde el año 2022, los procesos de estabilización han permitido reducir la interinidad de 4.542 profesores.

La principal diferencia respecto a otras convocatorias es la fecha. Fuentes del departamento detallan que en procesos pasados los exámenes se realizaban en junio, lo que «obligaba a correcciones contrarreloj en verano y a que los aspirantes preparasen las pruebas en pleno curso lectivo». Ahora, los candidatos han podido aprovechar las vacaciones para preparar las pruebas. «Esto supone una preoaración más adecuada, una corrección más rigurosa y una gestión más ordenada del proceso», afirman las mismas fuentes.