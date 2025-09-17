Una dueña de una administración de Lotería cuenta lo que gana: «Nos sentimos autónomos al servicio de Hacienda» Varios de estos trabajadores se quejan de que las comisiones por cada venta están congeladas

Todo el que acude a una administración de Lotería lo hace con la esperanza de jugar un boleto y le toque algo. A ser posible una suma grande. Los que regentan estos establecimientos reparten suerte transformada en sumas de dinero. Sin embargo, no obtienen una comisión directa por el premio en sí, sino un porcentaje de las ventas de cada boleto o décimo.

Varios dueños de estas administraciones se quejan de su situación y han mostrado su malestar al tener las comisiones congeladas desde hace años. En el sorteo de la Lotería de Navidad, el que más expectación genera, el porcentaje que se llevan los loteros es de un 4%. «De un décimo de 20 euros nos queda un euro antes de impuestos. Después hay que descontar autónomos, gastos y alquiler. Al final es una miseria», señala uno de ellos al canal de Youtube de Eric Ponce.

El resto de juegos ofrece una rentabilidad similar para estos trabajadores. La Primitiva da un 6% por la venta de cada boleto y el Euromillones un 5,5%. Es decir, 14 céntimos por cada apuesta de 2,5 euros.

Los testimonios recogidos en este canal de Youtube dejan entrever que trabajan para el Gobierno. «Somos como autónomos que hacemos el trabajo de Hacienda, pero sin derechos ni apoyo. El presidente de Loterías es un cargo político, y nunca entienden lo que pasa en el día a día», lamenta una lotera.

Además, se quejan de que cualquier error que tengan recae sobre ellos. Si una serie de décimos no los devuelven a tiempo, el dueño de la administración debe pagarlo. «No hay perdón. El Estado te presta un millón en lotería y, si no lo vendes, lo devuelves íntegro. Si no, lo pagas tú».

Los beneficios también se han visto afectados por venta online de los boletos. Esto resta clientes en las ventanillas de las administraciones y también los ingresos. «Antes éramos el centro de ilusión del barrio. Ahora competimos con internet y con los puntos mixtos, como bares y estancos, que venden lo mismo que nosotros pero tienen ingresos adicionales», exponen.

Estos empleados sostienen que es un trabajo por el que se obtiene un sueldo para vivir. «No vas a tener un Ferrari ni un piso en Ibiza. Tienes tu sueldo y tu vida, pero tampoco te harás millonario», afirma un lotero.