El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 1 de noviembre
Algunos de los medicamentos vendidos ilegalmente por internet. Efe

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil arresta en varias provincias a 22 personas vinculadas a la comercialización en redes sociales de fármacos adquiridos con recetas falsas

J. A. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  5. 5

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  6. 6

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  7. 7

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  8. 8

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas de monte
  9. 9

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  10. 10

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar &#039;la droga de los pobres&#039;