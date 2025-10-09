Detenido un sobrino del alcalde de Madrid por robo con violencia en una gasolinera Se trata de un joven de 23 años e hijo de la hermana de Almeida

E. C. Jueves, 9 de octubre 2025, 12:20 | Actualizado 12:46h.

Un sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue detenido el pasado lunes por un presunto robo con fuerza en una gasolinera. Así lo ha adelantado el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles' y han confirmado después fuentes policiales. Ignacio Blancas Martínez-Almeida, de 23 años, ha ingresado en la cárcel de Soto Del Real.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes en una gasolinera de la compañía Shell. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia del local llevaron a la detención del sobrino de Almeida. Las huellas digitales y la sudadera resultaron también claves.

Ignacio Blancas Martínez-Almeida es hijo de Ángela Martínez-Almeida, la hermana del alcalde madrileño, y profesor en la capital. Al parecer, ya habría sido detenido en otras ocasiones

Tras su arresto, el joven ha pasado a disposición judicial. Debido al agravante de la violencia que presuntamente hubo en los hechos, se decretó su ingreso en prisión.