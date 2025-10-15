Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión La madre de ambos fue quien encontró el cadáver tras regresar de un viaje

La Guardia Civil detuvo este miércoles en Ciudad Real a un hombre de 50 años como presunto autor de la violenta muerte de su hermano, de 31, en la vivienda donde ambos residían en Abenójar (Ciudad Real). Fue la madre de ambos quien halló el cadáver en una habitación de la casa unifamiliar, situada en la calle de El Pilar de esta localidad de la comarca del Campo de Calatrava cuando regresaba a su domicilio después de haber pasado unos días fuera con una de sus hijas.

El fratricidio ocurrió a raíz de una pelea entre los dos hermanos que acabó trágicamente cuando uno de ellos agredió al otro con un arma blanca. Horas más tarde, cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hijo, avisó a la Guardia Civil a la que informó de la ausencia del otro hijo.

Las investigaciones de los agentes permitieron dar con su paradero horas más tarde en una cafetería de la capital ciudadrealeña donde ha sido detenido como presunto autor del crimen. El suceso ha conmocionado a la pequeña población de Abenójar, de 1.300 habitantes, donde el fallecido y su hermano son muy conocidos.