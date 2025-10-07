«Soy dermatóloga y estos son los 3 tatuajes que nunca me haría» Ana Molina (@dr.anamolina) explica los peligros de algunas técnicas de lo más extendidas en el mundo del tatuaje

Los tatuajes forman parte de la estética de muchas personas. Hay quienes deciden tatuarse por un motivo especial, con el fin de dejar marcada en su piel una fecha, un acontecimiento o una persona importante. Pero también están esos que lo hacen de manera impulsiva y no se lo piensan dos veces. Sea cual sea el caso, uno de los factores más relevantes es llevar a cabo un buen cuidado de la piel después de hacerse un tatuaje para evitar infecciones y alergias.

En este sentido, la dermatóloga Ana Molina, que cuenta con cerca de 380.000 seguidores en su perfil de Instagram (@dr.anamolina), ha desvelado cuáles son esos 3 tatuajes que jamás se haría. En primer lugar, la experta en el cuidado de la piel habla de los dibujos multicolor. La profesional explica que, a mayor número de pigmentos, existe más posibilidad de desarrollar reacciones alérgicas. Además, recuerda que no es nada sencillo de quitar, ya que cada color necesita una longitud de onda e incluso láseres distintos. «Prepárate para el festival del borrado», bromea.

En segundo lugar, los tatuajes 'blackout'. Esos que cubren de negro todo un brazo, una pierna o cualquier parte del cuerpo. «Visualmente son impactantes. Lo malo es que si debajo aparece con el tiempo un lunar o cualquier otro tipo de lesión de la piel, a ver quién es el guapo que te lo detecta en ese mar de tinta negra», advierte.

Por último, la dermatóloga incluye en la lista los tatuajes en tonos pastel o tonos muy claritos. «Son sutiles y elegantes, pero con el tiempo se van difuminando y quitarlos no es nada fácil», indica. Esto se debe a que el láser actúa mejor sobre la tinta oscura. «Resulta casi imposible quitarlos con láser», apunta. «Si vas a tatuarte, adelante, pero elige bien la zona, el diseño y el tipo de tinta porque la piel es para toda la vida y el tatuaje también».

