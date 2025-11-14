El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Representantes de los trabajadores de BetiOn, instantes antes de su comparecencia en el Parlamento vasco. P. V.

Denuncian un «retraso acumulado de más de 31.000 llamadas» en el servicio de teleasistencia

Representantes de los trabajadores acuden al Parlamento vasco a reclamar medidas para mejorar sus condiciones y «la calidad» de la atención

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

Representantes del Comité Intercentros del Servicio de Teleasistencia del Gobierno vasco BetiOn han denunciado este viernes en el Parlamento vasco la existencia de un «retraso ... acumulado de más de 31.000 llamadas de seguimiento». Los trabajadores han acudido a la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico a exponer «la situación» que vive la plantilla y a reclamar «medidas» tanto para mejorar sus condiciones como «la calidad» de la atención a las personas mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  3. 3

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  8. 8 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 En Primera RFEF alucinan con el portero del Bilbao Athletic, Mikel Santos: «Un cachorro que se está convirtiendo en león»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denuncian un «retraso acumulado de más de 31.000 llamadas» en el servicio de teleasistencia

Denuncian un «retraso acumulado de más de 31.000 llamadas» en el servicio de teleasistencia