Denuncian a una empresa por vender un GPS que se anuncia como un sistema para «cazar» a «mujeres infieles» La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha demandado a la red social TikTok y al perfil que lo publicita

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a TikTok y al vendedor Budget Smarter por vender un GPS que se publicita como un sistema para «cazar» a «mujeres infieles». Este dispositivo se puede adquirir a través de la tienda online, y sirve para rastrear la posición de una persona u objeto que lo lleve.

Una de las cuentas de TikTok @mango_goodman que publicita el producto a cambio de una «comisión pagada» describe así el dispositivo: «Este mini GPS puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar y coche…¡y hasta cazar a quien te engaña!». Un vídeo en el que aparece, además, el siguiente mensaje: «Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo…» mientras una voz señala que está dirigido a «hombres con mujeres infieles».

Facua advierte de que el vendedor -Budget Smarter- vende un producto que permite llevar a cabo prácticas ilegales, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad.

Asimismo, la asociación señala que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que «atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20». Además, en el artículo 18 de la Constitución garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Por todo ello, Facua insta a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales a que investigue a TikTok y a Budget Smarter por el anuncio y venta de este dispositivo.

