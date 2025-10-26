Críticas a la falta de coordinación institucional en el 'caso Bernedo'

Una de las claves sobre las que gira el 'caso Bernedo' es la falta de coordinación de las diversas instituciones que tenían algo que decir ... en lo referente al campamento. Las primeras advertencias a las administraciones venían de hace varios años, pero en el verano de 2024 ya se presentó una denuncia formal que tardó meses en tramitarse, que no llegó a los juzgados de Vitoria hasta mayo de 2025 y que, por extensión, no evitó que se celebrase una nueva edición de los eventos de la asociación Sarrea Euskal Udalekuak.

La educadora social de menores tutelados de Gipuzkoa que presentó la primera denuncia por lo que estaba pasando en esta localidad alavesa tiene claro que se habría evitado mucho sufrimiento a muchas familias (la Ertzaintza ya acumula una veintena de denuncias) si hubiesen hecho caso a las primeras personas que advirtieron de que lo que estaba pasando en ese campamento no era normal.

¿Cómo fue posible que nadie actuase después de estas primeras denuncias? «Hay varias explicaciones. Muchas de las fuentes insisten en que si las primeras señales de alerta hubiesen llegado de familias con menores considerados «normales» -y no de niños tutelados por administraciones públicas- todo esto «se habría tomado mucho más en serio desde el primer momento».

Pero las fuentes judiciales también insisten en que, en este caso, también se han producido graves problemas de coordinación. Para empezar, fuentes especializadas insisten en que cuando se produce una denuncia en la que un menor puede haber sido víctima de un delito la Policía debe dar traslado del caso a la Fiscalía de menores. Algo que, al parecer, no se produjo en este caso hasta que ya habían numerosas víctimas.