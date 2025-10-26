El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E.C,

Críticas a la falta de coordinación institucional en el 'caso Bernedo'

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Una de las claves sobre las que gira el 'caso Bernedo' es la falta de coordinación de las diversas instituciones que tenían algo que decir ... en lo referente al campamento. Las primeras advertencias a las administraciones venían de hace varios años, pero en el verano de 2024 ya se presentó una denuncia formal que tardó meses en tramitarse, que no llegó a los juzgados de Vitoria hasta mayo de 2025 y que, por extensión, no evitó que se celebrase una nueva edición de los eventos de la asociación Sarrea Euskal Udalekuak.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    Denuncian una agresión a un chófer de Bizkaibus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9

    Así es el equipo de fútbol de enfermos de párkinson que lucha contra la enfermedad en Bizkaia
  10. 10 Horóscopo diario, 26 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Críticas a la falta de coordinación institucional en el 'caso Bernedo'

Críticas a la falta de coordinación institucional en el &#039;caso Bernedo&#039;