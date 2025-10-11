Descubren un nuevo dinosaurio marino: el 'dragón espada de Dorset'

Científicos británicos han descubierto un nuevo fosil marino de la familia de los ictiosaurios que ha sido bautizado como el 'dragón espada de Dorset', según ... anunció ayer la Universidad de Manchester. El descubrimiento se considera clave en la investigación de la evolución de los dinosaurios.

Los expertos que han investigado el fósil lo han calificado como «la pieza que faltaba» para entender cómo fue el desarrollo de los ictiosarios, orden extinto de grandes reptiles marinos que vivieron hace aproximadamente entre 245 y 90 millones de años. El esqueleto casi completo de este animal fue descubierto en 2001 por un coleccionista cerca de Golden Cap, un acantilado ubicado en la 'Costa Jurásica' del condado de Dorset. Pese a distintas investigaciones, los restos petrificados no habían sido formalmente identificados hasta ahora.

Este ictiosaurio, «del tamaño de un delfín», cuyo nombre científico es 'Xiphodracon goldencapensis', o 'dragón espada de Dorset', es «el único ejemplar conocido de su especie», según el paleontólogo Dean Lomax, uno de los tres investigadores responsables del hallazgo.

Papel crucial

El esqueleto, que pertenece al Museo Real de Ontario, en Canadá, incluye un cráneo con una órbita (ojo) enorme y un largo hocico en forma de espada. Los científicos creen que probablemente se trata del reptil marino prehistórico más completo del mundo correspondiente a la edad del Pliensbachiense, tercera fase del Jurásico Inferior que tuvo lugar entre hace 192 y 184 millones de años

«Recuerdo haber visto este esqueleto por primera vez en 2016. En ese momento, sabía que era inusual, pero no esperaba que desempeñara un papel tan crucial en llenar una laguna en nuestra comprensión del complejo cambio de fauna durante el Pliensbachiense», explicó el profesor Lomax.