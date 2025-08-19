Cerveza fresca y sostenible: La Salve estrena un innovador sistema de reparto en Aste Nagusia Se han instalado 60 tanques de 1.000 litros cada uno, distribuidos en el recinto de konpartsak en bloques de 2 o 3 tanques, según las necesidades de cada txosna

Esta Aste Nagusia La Salve ha puesto en marcha un innovador sistema de reparto de cerveza mediante sus camiones nodriza que prestan servicio a 25 de las 27 txosnas del recinto festivo.

Se han instalado 60 tanques de 1.000 litros cada uno, distribuidos en el recinto de konpartsak en bloques de 2 o 3 tanques, según las necesidades de cada txosna.

Para garantizar un suministro continuo, 4 camiones cisterna de 5.000 litros llegan diariamente al recinto para rellenar los tanques directamente, eliminando la necesidad de transportar miles de barriles.

Este sistema permite:

• Eliminar más de 4.000 barriles de la carretera.

• Evitar pérdidas de cerveza por cambios de barril o purgas.

• Mejorar la seguridad laboral, evitando cargas manuales de barriles.

• Garantizar la máxima calidad y frescura del producto.

La cerveza se mantiene refrigerada desde la elaboración hasta el grifo. Los tanques incluyen sistema de refrigeración incorporado, lo que asegura una experiencia óptima para el consumidor. La cerveza servida en el recinto festivo está elaborada con producto local y servida mediante un sistema único, diseñado para garantizar la máxima calidad, frescura y eficiencia logística.

En palabras de Eduardo Saiz Lekue, socio fundador de La Salve: «Somos la cerveza de Bilbao desde 1886 y estas son nuestras fiestas. Para La Salve es la semana más importante del año. Estos cinco años como patrocinadores oficiales de Aste Nagusia son el reflejo de nuestro compromiso con nuestra ciudad y con las mejores fiestas del mundo. Para nosotros, Aste Nagusia es mucho más que una fiesta, es la oportunidad de demostrar, una vez más, nuestro compromiso con Bilbao, su cultura y su gente».

Para Itziar Urtasun, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao «Una Aste Nagusia más sostenible y reducir la huella de carbono, nos parece una apuesta importante por un Bilbao más verde».

Patxi Uriarte, Gerente de distribución Patxi Kooperatiba, señala que: «Es un sistema pionero, que el año pasado hicimos una prueba piloto y salió muy bien todo y de esta manera sacamos varios tráileres de la carretera y evitamos más de 4.000 barriles en el tránsito de la fábrica hasta el recinto festivo. Además, facilitamos el funcionamiento de las txosnas haciendo más cómodo el servicio de la cerveza».

El proyecto «Bodega La Salve con ingredientes locales« se enmarca en el proyecto que La Salve desarrolló en 2016 junto al centro de investigación alimentaria AZTI y que estudiaba definir la forma de crecimiento anclándose en lo más cercano mediante el compromiso con los productores locales, creación de empleo, respeto al medio ambiente e inversión en I+D.

Compromiso con Bilbao: ser parte activa de la ciudad

Desde su relanzamiento en 2014, La Salve ha trabajado con un propósito claro: ser parte activa de Bilbao y contribuir a su dinamismo económico, cultural y social. Apostar por ingredientes locales, procesos eficientes y colaboración con el entorno son parte de un ADN comprometido con la generación de riqueza local.