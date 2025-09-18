Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables» El experto insiste en que la durabilidad de un vehículo depende muchas veces de aspectos invisibles al comprador

Marina León Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:56

Carlos Pérez, de Talleres Gabilondo (Valladolid), ha sido reconocido como el mejor mecánico de España en 2025. Este experto en el mundo de la automoción desde hace más de dos décadas ha hablado, tras recibir el galardón, de cuáles son en su opinión las marcas más fiables del mercado. El profesional en el cuidado y mantenimiento de los vehículos ha señalado directamente a los fabricantes de origen asiático.

«Las mejores marcas son sobre todo japonesas. Honda, Mazda, Toyota… Estos coches son muy fiables, están bien fabricados y aguantan muchos kilómetros sin dar problemas», asegura el mecánico en una entrevista con La Vanguardia. Con miles de reparaciones a sus espaldas, Pérez ha desarrollado un sexto sentido para saber si un coche volverá pronto al taller o aguantará sin dar fallos durante algunos años. En este sentido, también deposita su confianza en casas como Kia y Hyundai, de las que afirma que «son una garantía de calidad».

Asimismo, insiste en que la durabilidad de un vehículo depende muchas veces de aspectos invisibles al comprador, como la correcta colocación de cables o la calidad de los ajustes interiores. «Un coche japonés puede tener los cables bien protegidos y en buen sitio; en otros modelos, los mismos cables están mal colocados, se calientan más o acaban pelándose», puntualiza. Entre sus recomendaciones personales, menciona el Honda Accord, un coche «equilibrado, cómodo y resistente» que, aunque no destaca por su tecnología, «cumple con creces en fiabilidad y en el día a día».

Entre otros aspectos relevantes para todos los conductores, Carlos Pérez también ha dado su opinión sobre las gasolineras 'low cost'. «El precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles de peor calidad puede provocar averías y un mayor desgaste del motor», cuenta. Por eso, recomienda no escatimar en la calidad del combustible, ya que considera este gasto como una inversión preventiva para el mantenimiento del vehículo.

