¿Qué dos amenazas están matando a nuestras abejas?

La «extinción silenciosa» de las especies silvestres es «preocupante»: hay el doble de comunidades en riesgo en Europa que hace 10 años

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Martes, 14 de octubre 2025, 00:06

Si las abejas se extinguieran, lo último que echaríamos de menos sería la miel. «De las 20.000 especies de abejas que existen en el ... mundo poquísimas producen miel. No están por eso en la base de la cadena alimenticia, sino porque polinizan entre el 70% y el 75% de las plantas con flores. Hay abejas específicas para flores específicas, por lo que si se pierde una especie, se pierde esa planta... y ese fruto». Juan Carlos Álvarez, portavoz de la Fundación Amigos de las Abejas, dibuja el contexto que permite valorar el impacto del último estudio sobre la conservación de estos «magníficos polinizadores»: el número de especies de abejas silvestres en Europa en riesgo de extinción se ha más que duplicado en diez años y ya afecta a 172 de 1.928, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre las mariposas, la amenaza que se cernía hace más de una década sobre 37 especies abarca ya 65.

