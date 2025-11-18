La caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios

B. Vergara Martes, 18 de noviembre 2025, 12:53 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

La red social X (antes Twitter) ha sufrido una caída este martes que ha afectado, en principio, a toda España. La página web Downdetector, que recoge las alertas de los internautas, está registrando afecciones que notifican los usuarios. De hecho, durante varios minutos este portal también ha fallado, algo inusual.

El fallo en X que ha comenzado a las 12.25 horas, si bien minutos antes de las 13.10 ha vuelto a funcionar para volver a fallar a minutos después. No obstante, poco después de la dos de este martes, la página de inicio de la red social recomendaba «intentar entrar en uno pocos minutos». Al parecer, se trata de un fallo interno en el servidor de Cloudfare. La red Elon Musk no está operativa tanto en la versión móvil como en la aplicación, a la que ni siquiera se podía acceder. También falla la inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAI, Grok.

