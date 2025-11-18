El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios

La caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios

B. Vergara

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

La red social X (antes Twitter) ha sufrido una caída este martes que ha afectado, en principio, a toda España. La página web Downdetector, que recoge las alertas de los internautas, está registrando afecciones que notifican los usuarios. De hecho, durante varios minutos este portal también ha fallado, algo inusual.

El fallo en X que ha comenzado a las 12.25 horas, si bien minutos antes de las 13.10 ha vuelto a funcionar para volver a fallar a minutos después. No obstante, poco después de la dos de este martes, la página de inicio de la red social recomendaba «intentar entrar en uno pocos minutos». Al parecer, se trata de un fallo interno en el servidor de Cloudfare. La red Elon Musk no está operativa tanto en la versión móvil como en la aplicación, a la que ni siquiera se podía acceder. También falla la inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAI, Grok.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  8. 8

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  9. 9 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»
  10. 10

    Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios

La caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios