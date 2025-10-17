Una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes La compañía telefónica ha lanzando un comunicado informando sobre la incidencia

Marina León Viernes, 17 de octubre 2025, 19:53

Varios usuarios de Orange han informado de fallos en la red durante la tarde de este viernes. Los clientes de la compañía telefónica no tienen señal y tampoco pueden navegar por Internet con sus teléfonos móviles. Según informa Downdetector, el portal especializado en reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales, los primeros fallos se han producido hacia las 14.00 horas.

NOTA INFORMATIVA: Para los clientes que preguntáis por este canal, informamos de que estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes. Lamentamos las molestias. Gracias — Orange España (@orange_es) October 17, 2025

