Una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes

La compañía telefónica ha lanzando un comunicado informando sobre la incidencia

Marina León

Marina León

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:53

Varios usuarios de Orange han informado de fallos en la red durante la tarde de este viernes. Los clientes de la compañía telefónica no tienen señal y tampoco pueden navegar por Internet con sus teléfonos móviles. Según informa Downdetector, el portal especializado en reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales, los primeros fallos se han producido hacia las 14.00 horas.

Por su parte, la compañía ha escrito un comunidado en redes sociales. «Informamos de que estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes. Lamentamos las molestias. Gracias».

